Лукашенко рассказал о стратегии развития сельского хозяйства

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Президент Беларуси Александр Лукашенко, отвечая на вопросы журналистов, рассказал о стратегии развития сельского хозяйства и первоочередных задачах в этом направлении, сообщает БЕЛТА.

"Мы сейчас не нащупываем то, как будет функционировать сельское хозяйство, мы сейчас нащупываем точки развития сельского хозяйства на будущее. То, о чем мы мыслили 10-15 лет назад, мы уже сделали. Десять миллиардов своих мы получили (речь идет о выручке в 10 млрд долларов от экспорта продовольствия и сельхозсырья в 2025 году. - Прим. БЕЛТА). А дальше? Как 20 миллиардов от экспорта получить? Не только из-за роста цен, но и за счет интенсификации развития сельского хозяйства", - сказал Александр Лукашенко.