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Лукашенко рассказал, продолжится ли практика помилования осужденных
Вопрос помилования - это конституционная обязанность Президента, и эта практика будет продолжена. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече со студентами в БГУИР, сообщает БЕЛТА.
Главе государства был задан вопрос относительно подписанных недавно трех указов о помиловании осужденных за преступления экстремистской направленности. "А верите ли вы в то, что они раскаялись? Собираетесь ли вы продолжать в дальнейшем эту практику?" - спросила одна из участниц встречи.
"Да, продолжать я буду. Потому что это моя работа, это конституционная обязанность Президента - помиловать человека. Поэтому надо выполнять свои обязанности. Поэтому мы будем продолжать, - сказал Александр Лукашенко. - Что касается первого подвопроса, я надеюсь. Конечно, среди них будут те, которые обещали, каялись, что изменят свою позицию, не будут мешать другим людям… Бывает, что они нарушают свои обязательства".
Вместе с тем Александр Лукашенко уверен, что людям надо всегда давать шанс.
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