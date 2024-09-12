Лукашенко разложил обстановку вокруг ядерной эскалации конфликта в Украине

Всех интересует новый виток эскалации конфликта в нашем регионе. Часы судного дня все ближе к полуночи. Дойдет ли до обмена ударами ядерным оружием и применению грязной бомбы? Такие темы поднимала в интервью с Александром Лукашенко ведущая программы "60 минут" Ольга Скабеева. Подробности в видео.

Отвечая на вопрос о российско-украинском конфликте, Александр Лукашенко выразил убежденность, что руководство Украины хотело бы ядерного конфликта с Россией.

"Много говорили о ядерном оружии: "Вот, Россия ударит..!" Украинские власти хотели бы, чтобы Россия ударила ядерным оружием по Украине. Им нужна эскалация - Западу, англосаксам. Им нужно это. Потому что других уже вариантов нет, - заявил белорусский лидер. - Но Путин молодец. Он это разгадал. Ваше руководство, военно-политическое, это разгадало. Конечно, могли бы ударить. Без всяких проблем. Но, делая шаг, надо понимать, что будет потом. Всегда надо думать о следующих шагах".

"Но то, что руководство Украины хотело бы ядерного конфликта… Слушайте, больше 300 %. Я не убежден, я просто это знаю. Не буду пока называть эти источники, но я это знаю", - добавил белорусский лидер.

Отвечая на один из вопросов, глава белорусского государства назвал хотелками угрозы Владимира Зеленского о возможности разработки в Украине ядерного оружия.

"Не верю. Ему это никто не позволит. И ему не позволит это сделать не только Россия, но и Запад. Потому что (это уже не мое мнение, это убеждение на основе фактов) больше всего Запад, англосаксы боятся ядерного конфликта. Они не хотят этого конфликта. Американцы еще подумывают, что они там за океаном отсидятся. Но без Европы им будет сложно воевать, в том числе и ядерным оружием. Поэтому надо задействовать Европу. Европа не просто упирается - они категорически не допускают использования ядерного оружия, да и американцы этого боятся. Поэтому они Володе Зеленскому это не позволят сделать. И эти хотелки ни к чему", - сказал Президент.

Вместе с тем он отметил, что это тоже надо учитывать. "Не создать, так друзей же у него там много. И на Ближнем Востоке, и в других странах. Чтобы они не подтащили ему какую-нибудь гадость, которую он готов сегодня использовать против России", - предостерег белорусский лидер.

Подводя черту, Александр Лукашенко выразил уверенность, что Зеленский не такой смелый, как может порой показаться. "Вот я ядерную бомбу, вот я разработаю, вот я там ударю даже по Кремлю…" Слушайте, не такой он смелый. Для того чтобы нажать красную кнопку, надо обладать определенной смелостью. Во-вторых, надо думать о том, что будет потом. Ну нажал, дальше что? Что, Россия рухнет от того, что ты "грязную бомбу" сбросишь, даже на Москву? Нет, Россия не погибнет, но ударит так, что Украина исчезнет", - заметил Президент.

Александр Лукашенко констатировал, что Зеленский "любит хорошую жизнь и у него есть где жить". "Он боится это все потерять", - сказал он.

"Послушай, вылезти из бункера и ляпнуть, не ориентируясь в пространстве, ничего не стоит. Он вылазит оттуда и чего-то ляпает. Он пусть соберет своих ближайших хотя бы людей, которые делают пока какую-то погоду в Украине, и с ними посоветуется. С военными посоветуется, со своими сторонниками. И они ему скажут, что можно говорить, а что нельзя. Информацию ему дадут. А он вот так вылез и ляпнул на публику. Понимая, что на нем сегодня в какой-то степени сосредоточено внимание, - заметил Александр Лукашенко. - Это хотелки, это его желание. И не больше. Вот это его суть. Это от неопытности. Это хотелки, это его желание. И не больше. Вот это его суть. Это от неопытности".

"Поэтому его сегодняшние заявления с точки зрения специалистов больше смешны", - подчеркнул белорусский лидер.

Ольга Скабеева в связи с данным ответом сделала вывод, что предпосылок для завершения конфликта нет. "С другой стороны, мы же смотрим, как мы, русские, наконец-то поперли на фронте…" - повернула она разговор в несколько другое русло.

"Ну, может быть, не совсем поперли, но пошли прилично. Неожиданно даже. Но когда они влезли в Курскую область (мы как раз с Путиным встречались). Он говорит: "Безумцы". Они их просчитали, понимали, в чем дело. Я ему свое мнение высказал, и наши мнения совпали. Это жесточайшая ошибка украинских военных", - заявил Президент.

Александр Лукашенко констатировал, что вторжение в Курскую область, конечно, неприятно. Но украинская сторона, по его словам, потеряла там убитыми и ранеными уже около 25 тыс. человек. "Вы научились воевать в Курской области. Там же разрозненные группы украинцев. Они тоже разумно воюют там. А вы научились. Вы это вычислили и тоже - группа на группу. Обнаружили - артиллерия наносит удар и уничтожает полностью", - отметил белорусский лидер.

В ходе интервью Глава государства заявил о серьезном и постоянном участии Беларуси в процедуре обменов телами погибших и военнопленными между Россией и Украиной.

"Часто говорят: Эмираты там способствуют обмену и прочее. Все эти обмены проходят через мои руки. Пленные, военнопленные. Все на территории Беларуси", - сказал Президент.