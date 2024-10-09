Лукашенко: Россия для Беларуси всегда была и будет больше, чем соседнее государство

Западу не удалось удушить Беларусь и Россию. Об этом 9 октября заявил Александр Лукашенко в Кремле. В Москве прошли переговоры лидеров стран, а накануне там состоялся саммит СНГ. Все эти дни обсуждали вопросы сотрудничества и сложной международной повестки. Экономика, кооперация, безопасность. Именно Союзное государство может быть образцом выстраивания равноправных отношений между странами. За выдающиеся заслуги в развитии отношений союзничества и стратегического партнерства между Беларусью и Россией, за большой личный вклад в создание и эффективную деятельность Союзного государства Александр Лукашенко награжден орденом Святого апостола Андрея Первозванного. Как прошла церемония и сами переговоры - в репортаже.

Второй раз за неделю комендант Кремля встречает кортеж белорусского Президента. Накануне здесь кипели эсэнгэшные страсти. А сегодня президенты Беларуси и России решили сверить часы на двустороннем треке. Александр Лукашенко, как заметят, приезжает на стиле.

Пожалуй, никто из мировых лидеров не проводит встречи так часто, как это делают Александр Лукашенко и Владимир Путин. Журналисты отметят. что это уже их восьмая по счету в 2024 году. Объем союзного сотрудничества между Минском и Москвой обязывает.

Присутствие делегаций, а это вице-премьеры, послы, министры иностранных дел, подтверждает: пройдутся по всей повестке. В предыдущие два дня говорили о том, что влияет и в экономике, и политике не только на Минск и Москву, но и на все Содружество.

А. Лукашенко: СНГ будет эффективно, если приложить усилия

"Вчера и позавчера мы имели возможность обсудить вопросы глобального характера, горячие точки на нашей планете. Что меня порадовало, вас, я уверен, тоже, что у нас не было никаких расхождений по международной повестке. И внутренние (вопросы - прим. ред.) обсуждали, и откровенный был разговор без всяких обиняков", - отметил белорусский лидер.

"Вы много говорили об азербайджано-армянском урегулировании. Все это было нормально, к моему удивлению, воспринято. Это говорит о том, что до этого уже была большая работа проведена. Вчера мы глобальные вопросы и регионального характера обсуждали. Также было единодушие во многом", - добавил Александр Лукашенко.

Президент подчеркнул, что в составе СНГ - мощнейшие и богатейшие ресурсами государства. "Поэтому это может быть мощным и эффективным региональным объединением, если мы приложим значительные усилия", - уверен он.

Технологический суверенитет - залог силы

Нам нужен союз сильных и экономически самодостаточных стран. Так накануне Александр Лукашенко сказал коллегам-лидерам по СНГ. Технологический суверенитет - тут одно из условий. И не надо думать, что санкционная дубинка не опустится вдруг и на другие головы. Вот уже и Алиев в голос критикует американскую политику ограничений.

Учитывая, что весь пресс фашистских санкций на себе почувствовали прежде всего Минск и Москва, то логично, что именно они взялись за усиленную кооперацию. В этом плане за последние года 4 сделали больше, чем за предыдущие десятилетия.

В. Путин заявил об открывшихся возможностях сотрудничества с Беларусью в авиастроении

Владимир Путин, Президент России:

"Мы продолжаем развивать наше взаимодействие в области промышленной кооперации, работаем вместе в области сельского хозяйства. Теперь, в последние год-полтора, занимаемся активно микроэлектроникой. Сейчас открываются возможности, мы тоже с Вами об этом говорили неоднократно, в сфере авиационного строительства, в авиапромышленности. Еще с советских времен Беларусь называли сборочным цехом Советского Союза. И благодаря Вашим усилиям эти определенные преимущества в области экономики, промышленного производства за Беларусью сохранились. Поэтому у нас есть возможность совместно, дополняя друг друга, двигаться по всем этим и по некоторым другим направлениям".

А. Лукашенко: Западу не удалось удушить Беларусь и Россию

Запад поставил перед собой планы удушить нас, прежде всего в экономике, финансах, - не получилось. Они уже сами это признают", - сказал Александр Лукашенко.

"Вы правильно заметили - мы сделали ставку после распада Советского Союза на сохранение и развитие того, что было. Оно пригодилось. Сегодня мы вместе работаем по очень многим направлениям, производим товары. Они в основном находят спрос в Российской Федерации. Россия нуждается в тех товарах, которые мы производим, - от сельского хозяйства до микроэлектроники. Вы правильно об этом сказали", - отметил Александр Лукашенко.

Он напомнил, что еще ранее стороны договорились об усилении кооперации на перспективу по многим вопросам. "То, что мы сегодня делаем", - заметил глава государства.

Вопросы безопасности

Накануне вопросы российских журналистов к белорусскому Президенту, по сути, сводились к одному - обновленной ядерной доктрине России. Как сильно это меняет расклад по безопасности для Минска, остудило ли горячие головы? Позиция белорусского Президента здесь прежняя - ядерное оружие для сдерживания, защиту и оборону союзники обеспечивают сообща, а красная линия - это государственная граница. Было понятно, что и в этот раз безопасность не обойдут стороной.

Президент Беларуси поддержал тезис своего российского коллеги о том, что мир бешеными темпами меняется. В этой связи появляются как новые угрозы, так и новые возможности. "Естественно, появляются вопросы, которые надо решать. И сколько бы мы с Вами ни встречались, всегда половина наших разговоров - это внутренние дела: благосостояние белорусов, россиян и вопросы безопасности, - сказал Александр Лукашенко. - Я полагаю, что у нас совсем немного вопросов. Два-три вопроса, которые мы сегодня обсудим с Вами. Да и надо поставить точки над i в этих вопросах и двигаться дальше в наших отношениях".

Никто не мог предсказать, сколько продлятся двусторонние переговоры в Зеленой гостиной. Для прессы был лишь короткий протокол. Но в соседнем Андреевском зале были готовы в любой момент начать торжественную церемонию.

Торжественная церемония в Кремле

О том, что переговоры будут не без нотки торжественности, было известно заранее. Кремль анонсировал вручение нашему Президенту высшей государственной награды России - ордена Святого апостола Андрея Первозванного. Иностранных лидеров им удостаивают в исключительных случаях.

"Вы, уважаемый Александр Григорьевич, конечно же, достойны этой высшей награды. Награждение Вас орденом Андрея Первозванного отражает признательность России за Ваш выдающийся вклад в развитие российско-белорусских отношений союзничества и стратегического партнерства", - подчеркнул Владимир Путин, Президент России.

Он отметил, что в основе этих отношений лежат незыблемые принципы дружбы и добрососедства, взаимного уважения и учета интересов друг друга, а также общая история, общие нравственные и духовные ценности, крепкие семейные и родственные узы между многими россиянами и белорусами.

"Именно на такой прочной основе, на таком прочном фундаменте Россия и Беларусь строят Союзное государство, в рамках которого надежно обеспечиваются общая оборона и безопасность. Создано единое экономическое, правовое, гуманитарное пространство", - сказал Владимир Путин.

Президент Беларуси награжден орденом Святого апостола Андрея Первозванного

Среди кавалеров ордена - китайский лидер Си Цзиньпин, индийский премьер Моди, а также Гейдар Алиев и Нурсултан Назарбаев. Показалось, что белорусский Президент был даже растроган. Ведь президентская судьба такая - вручать, а не получать награды. Но понимать, что годы работал не зря, каждому приятно.

Глава белорусского государства подчеркнул, что между Беларусью и Россией, в том числе и между их лидерами, сложились как никогда раньше очень добрые, тесные и дружеские отношения. "Тесные отношения между нашими народами, между нашими государствами и особые, личные отношения между двумя президентами. Я этим очень дорожу. Слава богу, что мы вышли на такой уровень отношений", - сказал белорусский лидер.

"Благодарю Вас за эту высокую награду. Рассматриваю ее как признание заслуг всего белорусского народа, последовательно укрепляющего единство с нашей братской Россией. Для нашей страны Россия всегда была и будет больше, чем соседнее государство", - заявил Александр Лукашенко.

Он обратил внимание, что у белорусов и россиян одни исторические корни, традиции и ценности, которые переплетены бесконечным числом обычных человеческих отношений. "И вообще мы, белорусы, украинцы, россияне, произрастаем от одного корня. Наше древо происходит от одного корня", - добавил Президент.

"Наше главное достижение в том, что мы сохранили наш базис. И сегодня он лежит в основе огромного потенциала нашего сотрудничества ", - заметил Александр Лукашенко.

Союз Беларуси и России стоит в авангарде жесткой борьбы за справедливый мир

Союзное государство, лоббистом которого был и остается наш Президент, дорогого стоит, ордена точно. Это уникальное объединение, которое может быть образцом новых равноправных отношений. Хотя в истории двустороннего партнерства (чего уж там) были разные моменты, но политической воли хватало, чтоб их преодолевать. И сегодня Союз Беларуси и России стоит в авангарде жесткой борьбы за справедливый мир.

Обращаясь к Владимиру Путину, Александр Лукашенко отметил:

"Белорусы видят и очень ценят ту поддержку, которую Вы нам оказываете. Нас много раз ставили перед выбором, но мы никогда, подчеркиваю, никогда не отворачивались от России. Вы и Ваши коллеги это хорошо знаете. Беларусь - надежный союзник. Я хочу, чтобы в России это знали прежде всего. Белорусы никогда россиян не подводили. Примите мои заверения: и впредь никогда не подведут. Так уже решено свыше, что и успехи, и сложности мы делим по-братски. Я как Президент, избранный белорусским народом, всегда буду стоять на страже наших общих интересов, многовековых добрососедства и дружбы".

Большое видится на расстоянии - часто повторяет наш Президент. Колоссальное значение союзного строительства еще только предстоит оценить.

Рабочий визит Президента Беларуси в Россию завершен