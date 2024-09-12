3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
Лукашенко: С именем и ответственной ролью отца связано счастье самых родных и близких
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил соотечественников с особым семейным праздником - Днем отца, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
Дорогие соотечественники!
Сердечно поздравляю вас с особым семейным праздником - Днем отца.
В нем тесно переплетаются благородство мужского характера и святость родительского долга. Это духовное единство, наполненное любовью отцовского сердца, веками является надежной опорой и оберегом благополучия крепкой белорусской семьи.
С именем и ответственной ролью отца связаны счастье самых родных и близких, их успехи и достижения, без которых немыслимо будущее нашей Родины.
От нас, мужчин, дети и внуки перенимают главные житейские мудрости, учатся преодолевать трудности, следовать выбранному пути, быть полезными обществу и государству, любить и защищать землю предков.
Желаю каждому белорусскому мужчине в полной мере познать и проявить радость отцовской заботы и всегда беречь в своем сердце теплоту родительской любви. Пусть у всех нас для этого даже в самых непростых обстоятельствах хватает сил и здоровья.
Александр Лукашенко
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Более 3 тыс. мигрантов из Мексики пешком направились к границе США
Трамп заявил о своей "политической победе" и назвал себя 47-м президентом США
На двоих 3,5 млрд долларов - выборы-2024 стали самыми дорогими за всю историю США
Избирательные участки в США получили около 30 ложных сообщений о минировании
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов