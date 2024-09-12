Лукашенко: С именем и ответственной ролью отца связано счастье самых родных и близких

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил соотечественников с особым семейным праздником - Днем отца, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Дорогие соотечественники!

Сердечно поздравляю вас с особым семейным праздником - Днем отца.

В нем тесно переплетаются благородство мужского характера и святость родительского долга. Это духовное единство, наполненное любовью отцовского сердца, веками является надежной опорой и оберегом благополучия крепкой белорусской семьи.

С именем и ответственной ролью отца связаны счастье самых родных и близких, их успехи и достижения, без которых немыслимо будущее нашей Родины.

От нас, мужчин, дети и внуки перенимают главные житейские мудрости, учатся преодолевать трудности, следовать выбранному пути, быть полезными обществу и государству, любить и защищать землю предков.

Желаю каждому белорусскому мужчине в полной мере познать и проявить радость отцовской заботы и всегда беречь в своем сердце теплоту родительской любви. Пусть у всех нас для этого даже в самых непростых обстоятельствах хватает сил и здоровья.