Лукашенко: С Китаем мы будем сотрудничать всегда, сколько будет существовать наша страна

Пекин для Минска - важнейшая точка опоры и надежнейший союзник по всем вопросам в условиях тектонических геополитических изменений.

Об этом 27 января заявил Президент Беларуси на совещании по вопросам сотрудничества с Китаем. Обсуждали итоги пятилетки и наполнение будущего документа на следующую. Александр Лукашенко ставит четкие и конкретные задачи правительству и ответственным за китайское направление специалистам.

Нужны глобальные стратегические цели относительно цифр экспорта, объема поставок, усиления работы с регионами, также предстоит переформатировать инвестиционное сотрудничество.

Совещание по развитию сотрудничества с Китаем

Никакой конспирологии. Китай - стратегический партнер. У нас особый статус взаимодействия. Поэтому закономерно, что вопросы сотрудничества Президент выносит на отдельное совещание по аналогии, как это было в конце года с Африканским континентом. Подводим итоги очередной пятилетки, надо определиться с задачами на следующую.

Президент: Для Беларуси Китай - надежнейший союзник по всем вопросам

Не нужно лишний раз рассказывать, почему сотрудничество с Китаем для Беларуси - приоритет приоритетов. Наш Президент еще на старте своей политической карьеры всегда говорил, что будущее за Китаем.

У Александра Лукашенко очень доверительные отношения с лидером КНР. Помимо переговоров в протокольной обстановке, они часто проходят в "семейном формате" по приглашению друга Си. Страны оказывают взаимную поддержку по всем вопросам.

Президент: Мы будем инвестировать ресурсы и время в укрепление сотрудничества с Китаем

"Для нас Китай - надежнейший союзник по всем вопросам", - подчеркнул белорусский лидер.

Александр Лукашенко при этом отметил специфику китайского подхода к развитию сотрудничества. "Китай никуда не торопится. Это традиционно. Мы к этому привыкли. Многому у китайцев сегодня учимся - древнейшая нация. Советую, кто не знаком, ознакомиться с историей КНР", - сказал он.

"В условиях тектонических геополитических изменений Пекин для Минска - важнейшая точка опоры. И не только для Минска. Особый статус белорусско-китайского взаимодействия признают и учитывают все - от россиян, американцев до стран Африки", - заявил Президент.

Китай сделал для Беларуси очень много за годы всестороннего сотрудничества.

Было много подарков в рамках технико-экономической помощи. Из последнего - это и бассейн, и стадион. Пришли многомиллиардные инвестиции. Китай передал нам уникальные технологии. Пример - Биотехнологическая корпорация и ее инновационная продукция. "Великий камень" стал ключевой точкой инициативы "Один пояс - один путь".

Лукашенко о сотрудничестве с Китаем: Это всерьез и надолго

Он отметил, что у людей в Беларуси уже другое представление о Китае, нежели было ранее. "БЕЛДЖИ" практически в каждом белорусском дворе. И неплохая машина получилась. Минск украсили спортивные объекты мирового класса, это подарок настоящих друзей. Учить китайский и учиться в КНР становится нормальным для нашей продвинутой молодежи", - привел Александр Лукашенко ряд примеров.

Президент также заявил, что расширение авиасообщения (Хайнань, Шанхай, Урумчи) быстро восстановит туристические потоки. "Кстати, это одна из задач правительства и обещание правительства, что здесь мы существенно продвинемся с 2 % почти до 5 % ВВП", - заметил Президент.

"Решение о выстраивании с Китаем стратегических отношений самого высокого уровня пересмотру не подлежит. Наоборот, мы будем инвестировать ресурсы, время, внимание в укрепление нашего сотрудничества. Для этого есть все резервы, - заявил белорусский лидер".

Китай - второй по величине торговый партнер Беларуси

Китай - второй по величине торговый партнер Беларуси. Мы поставляем туда калийные удобрения, продукцию деревообработки, молочные и мясные продукты. Торговля показывает хороший темп. За 2025-й это были 9 млрд долларов. Но и это не предел мечтаний. Надо искать резервы.

Лукашенко: Работа с китайскими регионами пока откровенно буксует

Александр Лукашенко отметил, что, с одной стороны, Китай в настоящее время - второй по величине торговый партнер Беларуси, а отечественный экспорт на китайский рынок превзошел объем поставок в Евросоюз. "И это надолго", - подчеркнул глава государства.

С другой стороны, около $1,7 млрд за 2025 год и более 4 % от общего объема поставок - очень мало даже по белорусским меркам, оценил ситуацию Александр Лукашенко.

"В китайской статистике закупок за рубежом наша доля исчисляется в сотых процента. И где эффект от второй нашей директивы (о развитии отношений с Китаем - прим. ред.)?" - поставил вопрос глава государства.

"Уверен, мы можем больше. Рычаги для этого известны: собственная товаропроводящая сеть со складами и логистикой. Прямые поставки, в том числе в торговые сети и конечному потребителю через электронную торговлю. Совместные производства на их территории и у нас - конкретно под китайского покупателя. Наконец работа с китайскими регионами, которая пока откровенно буксует", - сказал белорусский лидер.

Первый заместитель премьер-министра Николай Снопков много лет курирует китайское направление. И первый ответственный в случае чего. Александр Лукашенко считает, что статистика по нашему экспорту и торговле в целом - не повод для хвалебных од. Как говорится, все познается в сравнении.

Снопков о результатах сотрудничества с Китаем за 10 лет

Николай Снопков, первый заместитель премьер-министра Беларуси:

"За 10 лет утроили показатели по товарообороту и удвоили по экспорту товара. Было 2,5 млрд, стало 8,9 млрд долларов. При этом среднегодовой темп роста экспорта в прошлые пятилетки составил 117 % за 5 лет, что на 1,5 процентных пункта выше, чем темпы роста экспорта с Россией, как нашим основным рынком. Это говорит о том, что достаточно активно мы работали на китайском рынке. За 10 лет 111,4 % среднегодовой темп роста. Оборот товаров и услуг приблизился к рекордным 12 млрд долларов. Доля Китая во внешней торговле выросла в 2 раза и поднялась до 11 %. Сегодня это второй торговый партнер Беларуси после России".

По его словам, с Россией за 5 лет 70 %, 11 % - с Китаем. Меньше 20 % - это дальняя дуга.

"Китай - это всерьез и надолго. С Китаем мы будем сотрудничать всегда, сколько будет существовать наша страна как самостоятельное и независимое государство, - заявил белорусский лидер. - Я уверен, что мы будем независимыми и суверенными тоже всегда".

"Если кто-то думает, что мы в очередной раз примем директивы, загрузим активного на сегодняшний день вице-премьера Николая Снопкова на китайском направлении, и на этом все, - ошибаетесь", - сказал глава государства.

Президент также призвал всех активнее работать на китайском рынке.

Лукашенко о директиве с Китаем: Необходимо ставить генеральные цели

Он подчеркнул, что задачи в новую директиву нужно прописывать и в штуках, и в килограммах. Но в этом стратегическом документе нужно ставить генеральные цели. Например, нарастить долю Китая в совокупном экспорте Беларуси. "В идеале - до двузначных чисел. Вот это будет качественное изменение, - отметил Президент. - А конкретные цифры в разрезе организаций и товаров - ответственность правительства и вице-премьера, как мы договорились".

Заканчивается пятилетка. Начинается работа над наполнением документа на следующую. Речь о уже 3-й директиве. Пока все только на стадии обсуждения. Президент сегодня задал четкие ориентиры по дальнейшей работе.

Президент: Надо переформатировать инвестиционное сотрудничество с Китаем

Президент ждет и принципиально новой работы в рамках инвестиционного сотрудничества с Китаем. В индустриальный парк недавно назначен новый руководитель, в связи с чем у Александра Лукашенко другие ожидания и в плане развития, и привлечения резидентов.

"Требуется переформатировать инвестиционное направление. Китайские вложения за рубеж ставят рекорды, особенно в страны "Пояса и пути". Наше правительство тоже рапортует о росте (за 9 месяцев прошлого года по отношению к аналогичному периоду 2024 года более чем в 2,5 раза до 443 млн долларов). Но в директиву закладывались существенно более напряженные показатели (не менее полумиллиарда долларов, причем ежегодно, и не менее 150 млн долларов прямых инвестиций в каждую область и город Минск), - сказал Президент. - Когда видишь цифры прямых китайских инвестиций по областям (Витебская - 1 млн долларов, Гродненская - 100 тыс. долларов за пятилетку), сразу ясно, кто как работает. Но не по Китаю - в принципе".

Время конкретных дел для сотрудничества с Китаем

"Все ли мы сделали для того, чтобы китайские инвесторы бежали к нам по Шелковому пути?" - поставил вопрос глава государства.

Он отметил, что в индустриальном парке "Великий камень" зарегистрированы десятки китайских компаний. Новое руководство парка, правительство должны помочь скорейшему запуску и выходу на плановую мощность всех заявленных проектов.

Говоря о нашем сотрудничестве с Китаем, мы уже привыкли, что это обязательно громкие, имиджевые проекты. Белорусы буквально ждут новых, таких, которые принесут реальный эффект экономике, помогут создать рабочие места и повысят благосостояние людей.

Николай Снопков, первый заместитель премьер-министра Беларуси:

"Наибольший вклад и отдачу даст создание совместных предприятий и привлечение китайского капитала в страну. Пожалуй, это самая главная задача сейчас. Несмотря на общемировую ситуацию, у нас снова есть окно возможностей. Китайский рынок перенасыщен. Китайский рынок конкурентен. Это касается всего: от автомобилестроения до общепита. Поэтому китайские партнеры, китайский бизнес в принципе ищет страны применения своих технологий и производства. По той простой причине, что они зарабатывают больше на других рынках, чем в Китае. Наша главная задача, опять же, реализовать посыл, о котором говорил Президент. Мы готовы создать самые лучшие условия в западной части Евразийского континента для китайских партнеров".

Посол Беларуси в Китае Александр Червяков в беседе с журналистами привел наглядный пример.

Если доставка по городу в Китае превышает 2 часа, потребитель отказывается от товара и в принципе больше не вернется к такому продавцу. Вывод один - надо менять и подходы в торговле. Изучать спрос, создавать склады, расширять виды продукции. И не забывать про темп.

Посол Беларуси в Китае об эффекте электронной торговли

Александр Червяков, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Китае:

"Китай сегодня активно развивает электронную торговлю. Треть розничного товарооборота составляет более 2 трлн долларов с ежегодным темпом более 7 %. Это электронные онлайн-платформы, на которых продаются товары. И нам необходим этот тренд учитывать, что особенно молодое население и в принципе и пожилое население Китая работает очень активно на электронных платформах. Поэтому мы должны вписаться именно в эти новые механизмы продаж на китайском рынке. А чтобы продавать на китайском рынке, мы там должны находиться с нашей продукцией, постоянно мониторить спрос на продукцию, смотреть качество, быть быстрым и адаптивным к тем условиям, которые сегодня выстраиваются на территории Китая".