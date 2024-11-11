Лукашенко: Самое главное - мы умеем слышать наших людей, слушать наших людей

Православные верующие празднуют Рождество Христово. В храмах праздничные чтения. В этот день по традиции в церкви и Президент Беларуси. 7 января Александр Лукашенко посетил храм святителя Николая Чудотворца в Логойске. Зажег рождественскую свечу, поздравил прихожан и всех белорусов.

Этот светлый праздник в нашей стране проходит в атмосфере спокойствия, мира и семейных встреч.

Так начался 2025-й. Но каким он будет? Вряд ли простым, об этом тоже поговорили сегодня в храме. Но если нация будет едина в понимании, что происходит вокруг и бережном отношении к тому, что уже создано, Беларусь сможет пройти этот довольно тяжелый для нас геополитический период.

Храм святителя Николая Чудотворца в Логойске знают все. Приход многолюдный, есть и "сестричество и молодежное братство", и воскресная школа. Люди друг друга знают, поэтому все утро сегодня здесь не смолкают разговоры "о главном" в Рождество.

Сам храм возвели в середине XIX века, но около столетия назад верующие утратили свой дом. Только в годы Великой Отечественной войны церковь была возрождена. Тогда символично звучали молитвы о скорейшей победе и освобождении Беларуси. До сих пор люди из самых разных уголков страны приезжают в этот храм на богослужения и для того, чтобы набрать воды из чудотворной криницы.

Эту воду (пул немного подсмотрит до) приготовят в качестве небольшого подарка для главы государства. В храме, конечно, все будут знать о визите Президента. У жизни прихода свои законы, люди открыты друг перед другом, тем более новости хорошие.

По традиции каждый год Александр Лукашенко на протяжении уже многих лет зажигает рождественскую свечу в разных храмах. Это, конечно, повод для общения, возможность довольно камерно поговорить.

Президент зажег рождественскую свечу

Момент, когда в храмах зажигаются рождественские свечи, символизирует молитву. Не всегда вслух, но всегда в сердце.

В храме среди образов все белорусские святые. Одна из самых почитаемых икон - Божьей Матери, считается чудотворной. Ей молятся о здоровье и благополучии детей, мире с близкими и душевном равновесии. И когда это делают тысячи людей постоянно, многое меняется к лучшему. О чем еще просят на службе в храме, диктует неспокойное время.

В церковной многовековой истории в подробностях описано, что происходит, если эти молитвы не слышны. Как ломаются все социальные институты, каждый раз приходится начинать почти сначала. Поэтому здесь так ценят стабильность, традиции, уважение и сотрудничество, когда усилия и сверхзадачи едины. Разговор с приходом начнется с поздравлений и пожеланий радости. В неидеальном мире порой именно этого нам так не хватает.

"Праздники Пасха, Новый год, День Победы, святой праздник Рождества - это те праздники, которые наша непростая история не смогла стереть из нашей памяти. Я уверен, что эти праздники в наших сердцах навсегда", - сказал Президент.

Александр Лукашенко поздравил всех со светлым праздником Рождества Христова.

Каким будет 2025-й?

"Будущий 2025-й год будет годом непростым. Не только потому, что вместе с Россией нас начали давить и душить со всех сторон. Пока те тактика и стратегия, которые мы определили, помогают нам не только удержаться на плаву, но и жить достойно", - заявил Президент.

"Скажем так, откровенно, что каждый живет так, как он хочет. Вот это я уже сегодня могу спокойно сказать. Потому что если ты хочешь жить лучше, в нашем государстве такие условия созданы. Хочешь лучше, Господь всегда намекал на это, надо просто больше трудиться. Не будешь трудиться, никогда лучше и даже хорошо жить не будешь", - отметил белорусский лидер.

"Поэтому мы преодолеем все сложности и трудности будущего года. Они связаны не только с давлением со стороны на наше государство. Этот год будет сложным еще и потому, что у наших друзей и соседей, с которыми мы торгуем (а торговля - это основа жизни любого государства), ситуация непростая. Вы это видите. Если бы было нормально у них, у нас бы было очень хорошо. Поэтому наступивший новый год будет непростым. Он будет тяжелым. Но мы его преодолеем", - уверен Александр Лукашенко.

Он подчеркнул, что различные трудности в стране преодолевали не единожды, включая пандемию, санкции. "Но когда мы едины, когда мы вместе, когда мы хотя бы смотрим в одну сторону одинаково, тогда у нас будет все хорошо, - сказал Президент. - Мы преодолеем все сложности и трудности. Мы научились их преодолевать, знаем, как преодолевать. Но сделать это можем только вместе".

"Хотел вас предупредить, что и внутри у нас проблем хватает. И вызовы появляются постоянно. Можно сказать, каждый месяц. Последний вызов, вы его еще, наверное, не заметили, и слава богу (это моя работа, работа правительства, органов власти), - это вынужденная миграция людей. Людей, бегущих от войны, - сказал глава государства. - Но меня уже информируют, что начинают подтягиваться люди с Востока. Не только те, которые желают нам какой-то вражды и войны".

Беларусь как страна на пересечении дорог с запада на восток никогда не была в стороне. Более того, пока существовали относительно хорошие отношения с соседями (Польшей, Литвой, Латвией), официальный Минск брал на себя обязательства сдерживать поток людей. И логично перестал это делать в условиях давления.

Беларусь не будет "забором" для миграционного кризиса

"От мигрантов защищать не будем. Особенно тех, кто вводит против нас экономические санкции. Почему мы их должны защищать?" - добавил Александр Лукашенко.

Он также упомянул, что недавно Зеленский кричал: "Жыве Беларусь!". "Ну, жыве. Естественно, жыве. Он, правда, сказал, что скоро во всей Беларуси все будут эти лозунги произносить. Он как будто намекал, что скоро у нас будет, как в Украине. Я так подумал, услышав его. И думаю: "Не дай бог", - сказал Александр Лукашенко.

По словам главы государства, главный вызов - это экономика. "Будем вместе держаться, будем стремиться сделать, чтобы лучше жилось, - мы преодолеем и эти вызовы", - сказал белорусский лидер.

Он также подчеркнул важность сохранения мира: "Главное для нас, как сказал только что отец Владимир (настоятель храма в Логойске - прим. ред.), адресуя это мне, чтобы было мирное правление. И тут - это моя задача - будет сделано все для того, чтобы в Беларуси сохранился мир. Будет мир - все остальное мы купим. Будем жить, может быть, не богато, но достойно. Как живем сейчас. Ни у кого ничего не просим. Мы живем на те деньги, средства и возможности, которые мы реализовываем в Беларуси. Поэтому для нас главное - сохранить мир. Не будет мира - ничего не надо".

В качестве примера того, что происходит, если нет мира, Александр Лукашенко привел ситуацию у соседей, где тысячами гибнут люди. "Нам это надо? Нам это не надо. Поэтому мы будем делать все для того, чтобы сохранить мир", - заверил белорусский лидер.

Не такое далекое будущее - 2030-й. Численность молодежи к этому моменту во всем мире увеличится на 7 % по сравнению с сегодняшними данными. Наша страна не исключение.

Белорусская смена поколений

"Будущее время, особенно будущая пятилетка, - это смена поколения. И я, и многие со мной - мы же не вечные. Надо подготовить молодое поколение. Как молодое - следующее поколение. Наших детей, которые возьмут в руки Беларусь и будут ее беречь, ценить. Хотя бы так, как мы с вами - нынешнее поколение - оберегали ее и сделали эту страну суверенной и независимой. Впервые в истории. Поэтому смена поколений - это всегда болезненный процесс. Но я вам обещаю, что мы сделаем так, что никакой болезненности вы не заметите", - заверил Александр Лукашенко.

Чистая вода для страны

Думать вперед - это еще и думать о здоровье нации. Спорт, правильное питание (тут в Беларуси действительно есть все) и чистая вода. Поэтому коротко хорошие новости для столицы.

"Мы откопали 90 скважин для того, чтобы полностью Минск обеспечить чистой водой", - рассказал Александр Лукашенко. Он пояснил, что в общей сложности Минск потребляет более 400 тыс. куб. м воды в сутки и нужно было еще обеспечить водоснабжение из подземных источников в объеме 120-130 тыс. куб. м.

"Мы это для кого делаем? Для своего народа. Скажу откровенно: а могли бы и не делать", - отметил Президент. И многие страны берут воду из наземных источников.

"Но мы это сделали. Потому что я знаю, что это люди запомнят навсегда. И будут благодарны. Потому что воздух, вода, наше питание - это основа жизни. Не лекарства. А именно это. Воздух, вода - то, без чего люди жить не могут", - сказал глава государства.

По его словам, все остальные города в Беларуси в этом плане больших проблем не имеют.

Еще один пример того, что делается для людей, - это дорожное строительство. "Люди всегда жалуются на дороги. В прошлом году мы просто штурмом, насколько возможно, брали эти высоты", - рассказал Президент.

"При нашем климате (вы видите, вчера - мороз, сегодня - оттепель) у нас проблем с дорогами хватает. Поэтому нужны огромные средства для того, чтобы хотя бы поддерживать дороги в нормальном состоянии. Тем не менее, мною поставлена задача - все районные центры, к примеру, Логойск, с агрогородками должны быть связаны дорогами с твердым покрытием. Мы должны, как бы ни было сложно в стране, в течение следующего года преодолеть это", - подчеркнул Александр Лукашенко.

"Поэтому социально ориентированное государство - это когда государство смотрит в сторону народа. Это не тот случай, когда государство за всех нас, за вас будет работать. Это не роль государства. У государства есть свои функции", - заметил Президент.

Он констатировал, что за годы руководства страной эти функции он значительно расширил. "Мы ввели для каждой деревеньки определенные стандарты, они в большинстве своем исполняются. Но мы обратим на это серьезное внимание. Потому что первый год пятилетки качества - Год благоустройства. В деревне, не говоря про агрогородки, хоть один фонарь на улице должен гореть, чтобы люди смело могли передвигаться по улице. Я жил в такой деревне и знаю, что это значит".

Вместе с тем Александр Лукашенко обеспокоен, что современная молодежь не так "пристегнута к труду", как более старшее поколение. "Вот мы все захваливаем нашу молодежь. Да, у нас неплохая молодежь. Она такая, какая она есть. Другой не будет. Но меня беспокоит то, что наша молодежь не так, как мы с вами, пристегнута к труду, - сказал глава государства. - Поэтому перед вами в будущем будет стоять серьезный экзамен. Нам надо определить нормальную власть, нормального Президента, правительство, которое будет указывать тот путь, по которому будет развиваться наша страна. Мы от этого никуда не денемся. В этом одно из направлений, суть смены поколений".

"Я не о том, что я завтра сбегу куда-нибудь. Пока есть здоровье, я буду с вами. В любой должности буду работать для того, чтобы сохранить то, что мы создали своими руками", - заверил Александр Лукашенко.

Глава государства подчеркнул, что в основе всего должна лежать справедливость.

Справедливое отношение к людям - основа белорусского государства

Расшифровка этого тезиса довольно простая. В Беларуси можно и нужно зарабатывать деньги, но и платить налоги и достойную заработную плату. В странах, где государство об этом не думает, процветает дешевая рабочая сила. И любая попытка применить это как стратегию здесь не сработает. Самый понятный пример в торговле. В 2023 году были обнародованы средние суммы зарплат в торговых сетях и зарплаты их руководства. Условно - 1,5 тыс. и 150 тыс. Существенная разница, которую традиционно объясняли "сложным экономическим положением" в стране. Так ли это было? Конечно, нет. Так вот, чтобы "управленческая воля" в торговле не дошла до крайности, вмешалось государство.

Александр Лукашенко напомнил, что блага в стране создает народ, а потому народу необходимо отдать должное из заработанной прибыли. "А не набивать себе карманы. В этом принцип справедливости", - подчеркнул глава государства.

"Если такой справедливости нет, мы придем к войне. В Украине начиналось не с майдана, все начиналось с несправедливости, когда появился огромный клан - олигархат, который удавил Украину. И так потихоньку этот олигархат привел страну к войне", - уверен белорусский лидер.

"Мы не собираемся регулировать цены. Это сегодня невозможно в рыночной экономике. Это не те советские времена, когда на все устанавливались цены. Должна быть создана саморегулируемая система. Она не должна душить бизнес, производство, - заявил белорусский лидер. - Если крестьянин что-то производит, почему мы ему должны указывать, где и по какой цене он должен продавать продукцию. Пусть продает. Но он должен помнить, что это он произвел, а люди, которые с ним рядом, они это покупают. И они должны иметь возможность купить эту продукцию".

"То же самое с промышленными товарами. Мы можем производить сколько угодно тракторов, но наши сельхозпредприятия, фермеры не в состоянии будут их купить. Поэтому нужно создать такую саморегулируемую систему, которая будет способствовать установлению этой справедливости", - сказал Президент.

Президент добавит: "Окунул в непраздничную речь". Но что делать, жизнь ведь состоит в основном из будней. А без стратегии не то что в 2025-м, в принципе сегодня невозможно.

"Мы преодолеем все сложности и трудности. Мы научились их преодолевать, знаем, как преодолевать. Но сделать это можем только вместе", - сказал Президент.

"Я делаю все терпеливо, настойчиво, как Господь нас и церковь учат. Делаем свое дело. Время все отстроит. Время даст всем оценку. Но нам надо выстоять. Пускай говорят, что у нас тут диктатура, еще чего-то. Слушайте, лучше такая диктатура, как в Беларуси, чем такая демократия, как в Украине. Нам надо выдержать это. Ни в коем случае нельзя шарахаться", - призвал белорусский лидер.

"Я не держусь за власть. Я сделаю все для того, чтобы тихо, спокойно передать эту власть новому поколению. Потому что я надеюсь еще при новой власти и вы тоже пожить. Мои дети будут жить. Я хочу видеть, как они будут жить. Мои - не то, что это мой ребенок. Мои дети - вот эти (указывая на детей в церкви - прим. ред.). Я хочу видеть, как они будут жить. Вот моя цель. Поэтому это большое мое преимущество", - сказал Президент.

Пример отцовства

Младший, третий, сын главы государства - Николай - традиционно на Рождество сопровождает Александра Лукашенко. Всегда в церкви большую семью Президента вспоминают как пример и благодарят за этот пример.

Настоятель храма также поблагодарил Президента за политику по поддержке многодетных семей.

"Я многодетный отец. У меня шестеро детей. Я хочу вас поблагодарить", - сказал он.

"Вот молодец, вот кому надо говорить добрые слова. И дети хорошие. По моим данным, дети хорошие. Детей можно нарожать, но какие они будут - вот вопрос", - отметил Александр Лукашенко, намекая на важность воспитания.

"Это во многом заслуга не только моя, но и моей супруги, которая здесь присутствует", - заметил батюшка.

"Безусловно", - согласился Александр Лукашенко.

Протоиерей Владимир еще раз высказал слова благодарности: "Как многодетный отец, от всех многодетных отцов низкий поклон за то, что Вы для нас делали, делаете и надеемся, что этот курс будет сохраняться".

"Обязательно", - пообещал белорусский лидер.

"Огромное вам спасибо как многодетный отец многодетному отцу", - добавил священнослужитель.

Рождественские подарки

Еще одна хорошая традиция светлого праздника - подарки.

Президенту во время посещения храма святителя Николая Чудотворца подарили икону Божией Матери "Знамение" Логойская.

Икону от лица прихожан главе государства преподнес настоятель храма протоиерей Владимир. "Хочу пожелать, чтобы эта икона была залогом молитвенной близости Пресвятой Богородицы к Вам, к Вашему служению, как в этом юбилейном, 2025, году, так и на многая и благая лета",- сказал он.

В свою очередь Александр Лукашенко передал в дар храму икону Божией Матери "Смоленская", которая также известна на Руси с древнейших времен. Она представляет собой список с "Одигитрии Влахернской", написанной по преданию святым евангелистом и апостолом Лукой.