В интервью французскому журналу Le Point Президент Беларуси Александр Лукашенко высказался о положении дел на фронте в противостоянии России и Украины.

"Президент Путин, он все-таки побеждает на фронте. Как бы там ни было - он", - сказал глава государства. Александр Лукашенко не согласен с мнением, что в последнее время нет существенных изменений по линии боестолкновения.

"Постепенно Россия продвигается вперед. Медленно. Люди гибнут. Но это война. Нету там никакого поражения России, и стратегического не будет", - убежден белорусский лидер.

Александр Лукашенко также считает, что Россия не хочет капитуляции Украины, как утверждают некоторые. "Это вы придумали (на Западе), - сказал Президент, обращаясь к французской журналистке. - Я от Путина ни разу не слышал, чтобы он сказал, что вот Украина капитулирует. Позиция Путина не заключается даже в том, (чтобы. - Прим. ред.) захватить всю Украину. Я часто так рассуждаю: захватили Украину, и что? А как управлять потом этой землей? Вы же - натовцы - будете Украину постоянно использовать, чтобы там был хаос, чтобы Россия никак не управляла Украиной. И тут трудно будет вам противодействовать, даже мозгами".

"Это россияне понимают, и Путин понимает. Захватить Украину, и потом как? Что будет потом? Он это прекрасно понимает", - обратил внимание глава государства.