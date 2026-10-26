Лукашенко считает, что торговое соглашение ЕАЭС и Монголии откроет новые возможности для Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко связывает перспективы роста белорусско-монгольского товарооборота с вступившим в силу в июле этого года временным торговым соглашением между ЕАЭС и Монголией. Об этом он заявил на переговорах в широком составе с Президентом Монголии Ухнаагийн Хурэлсухом, сообщает БЕЛТА.

Глава государства отметил, что белорусские потребители ждут появления на полках магазинов монгольского кашемира, изделий из кожи и шерсти, другой продукции.

"В соответствии с соглашением таможенные пошлины на данные товары обнулены. Производственным и торговым предприятиям надо оперативно воспользоваться этим преимуществом. Преференциальный режим ЕАЭС - это новые возможности и для нас на монгольском рынке", - сказал Александр Лукашенко.