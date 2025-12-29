Лукашенко: Сегодня как никогда у всех нас равные возможности, надо только одно - надо трудиться

В Беларуси у всех как никогда равные возможности, надо только трудиться. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на благотворительном новогоднем празднике во Дворце Республики, сообщает БЕЛТА.

"Я отдаю себе отчет, что в этом зале абсолютно разные дети. Расхожее понятие - разные дети. Конечно же, разные - и по своему положению в том числе. Но, дорогие мои, поверьте моему жизненному опыту: мы все в детстве, возможно, все разные, но сегодня как никогда у всех нас равные возможности. Надо только одно - надо трудиться", - сказал Александр Лукашенко.