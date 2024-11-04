Лукашенко: Сельскохозяйственная отрасль входит в число наиболее эффективных в белорусской экономике

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко поздравил работников и ветеранов сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности АПК с профессиональным праздником - Днем работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности агропромышленного комплекса. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.

"Сегодня сельскохозяйственная отрасль страны входит в число наиболее эффективных в белорусской экономике, - отметил глава государства. - Наши труженики сельской нивы в этом году вырастили и собрали хороший урожай: более 10 миллионов тонн зерна с учетом кукурузы и рапса, около 5 миллионов тонн сахарной свеклы. Аграрии обеспечивают качественными и вкусными продуктами собственное население, продолжают наращивать экспорт".

Президент выразил убежденность, что благодаря трудолюбию и упорству будут достойно выполнены масштабные задачи, стоящие перед АПК страны.

Глава государства выразил слова признательности ветеранам отрасли и всем сельчанам за профессионализм и ответственность, искреннюю любовь к родной земле, стремление сохранять и приумножать лучшие национальные аграрные традиции.