Лукашенко: Слишком большой ценой досталась нам Великая Победа

Президент Беларуси Александр Лукашенко адресовал соотечественникам обращение по случаю Дня всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"22 июня 1941 года - сакральная дата в нашей истории. На Беларусь обрушилось испытание, тяжесть которого навечно оставила неизгладимый след в народной памяти. Уверовав в свою непобедимость, возведя в абсолют насилие и агрессию, армады с Запада пришли убивать, завоевывать и порабощать. Лишь об одном они забыли. О свободолюбии, преданности и стойкости людей, живущих на этой земле. И поплатились за это", - подчеркнул в обращении Александр Лукашенко.

В то же время Президент отметил, что лето 1941-го - это не только о прошлом: "Не будет больше блицкригов и вероломных нападений. Уроки западного лицемерия и лжи мы усвоили раз и навсегда. Слишком большой ценой досталась нам Великая Победа".

"У каждого поколения белорусов своя судьба. Одним суждено сражаться и быть готовыми отдать собственную жизнь за Родину. Другим - хранить память о ратных подвигах и не позволять огню войны вновь опалить поля и нивы Отчизны. Сберечь мир - наш священный долг. Мы всегда будем помнить героизм отцов и дедов с глубокой благодарностью за мирное небо над головой", - говорится в обращении.

Обращение Президента по случаю Дня всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа

Дорогие соотечественники!

22 июня 1941 года - сакральная дата в нашей истории. На Беларусь обрушилось испытание, тяжесть которого навечно оставила неизгладимый след в народной памяти.

Уверовав в свою непобедимость, возведя в абсолют насилие и агрессию, армады с Запада пришли убивать, завоевывать и порабощать.

Лишь об одном они забыли. О свободолюбии, преданности и стойкости людей, живущих на этой земле. И поплатились за это.

Лето сорок первого - это не только о прошлом. Не будет больше блицкригов и вероломных нападений. Уроки западного лицемерия и лжи мы усвоили раз и навсегда. Слишком большой ценой досталась нам Великая Победа.

У каждого поколения белорусов своя судьба. Одним суждено сражаться и быть готовыми отдать собственную жизнь за Родину. Другим - хранить память о ратных подвигах и не позволять огню войны вновь опалить поля и нивы Отчизны.

Сберечь мир - наш священный долг. Мы всегда будем помнить героизм отцов и дедов с глубокой благодарностью за мирное небо над головой.

Александр Лукашенко