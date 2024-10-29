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Лукашенко согласовал назначение нового руководства на предприятиях "Белнефтехим" и "Беларуськалий"

Лукашенко согласовал назначение нового руководства на предприятиях "Белнефтехим" и "Беларуськалий"

Президент Беларуси Александр Лукашенко согласовал назначение Андрея Рыбакова генеральным директором ОАО "Беларуськалий". Соответствующее кадровое решение глава государства принял 4 ноября, сообщает БЕЛТА.

До настоящего времени Андрей Рыбаков занимал должность председателя Белорусского государственного концерна по нефти и химии.

На его место Александр Лукашенко согласовал назначение Ильи Икана, руководившего ОАО "Полоцк-Стекловолокно".

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