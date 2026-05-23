Лукашенко: Сохранить мир - значит, быть достойными наследниками победителей

"Клянусь быть преданным своему народу" - эти слова военной присяги 23 мая прозвучали по всей стране от новобранцев весеннего призыва. Понимание задач, верность Родине, серьезная физическая и боеподготовка - то, на чем стоит сегодня белорусская армия.

23 мая Президент Беларуси Александр Лукашенко принял участие в церемонии приведения к военной присяге в Печах (это один из крупнейших учебных центров Вооруженных Сил). Главнокомандующий пообщался и с родителями призывников, всегда ведь "дело в людях". Мощь и силу армии определяют именно они - преданные родной стране военнослужащие.

Весенний призыв - классическое событие для Вооруженных Сил. Персонально впечатляющее для тех, кто сегодня стоит на плацу, - больше 10 тыс. человек по всей стране и 2,5 тыс. под Борисовом в части в Печах.

У 72-го гвардейского объединенного учебного центра большая история - это была самая мощная "учебка" Советского Союза. Поэтому сегодня не редкая картина: на призыв внуков и сыновей провожают дедушки и отцы, проходившие службу здесь же.

Специализация для новобранцев

Месяц подготовки в Печах для новобранца означает еще и определение со специализацией. Здесь готовят всех: для танковых, артиллерийских, мотострелковых, инженерных, десантных подразделений. Здесь же готовится сержантский состав. Центр можно сравнить с огромной армейской школой: часть молодых людей остается здесь, часть разъезжается по всей стране или наоборот приезжает.

Присяга в присутствии Главнокомандующего проходит особенно ответственно. Вообще и попасть в Печи не так просто, объяснил министр обороны Виктор Хренин.

Опыт военного руководства страны

Президент, министр обороны, госсекретарь Совбеза - все военное руководство страны когда-то сами стояли в таком же строю. Все понимают и важность момента, и чувства молодых бойцов, и волнение родных, которые впервые за месяц видят своих защитников Отечества.

Военная присяга - ответственный шаг

Обращаясь к новобранцам, Александр Лукашенко подчеркнул: "Военная присяга - это не просто высокие слова, ритуал или дань традиции, а по-настоящему взрослый и ответственный шаг. И не только в вашей жизни. Важно понимать, что, давая священную клятву стране и народу, вы даете ее своему дому, своей семье. Вы клянетесь беспрекословно исполнять приказы командиров, строго соблюдать воинские уставы, беречь независимость и территориальную целостность, конституционный строй Республики Беларусь".

"С этой минуты ваша совесть и закон предъявляют к вам высочайшие требования. Звание военнослужащего обязывает быть стойким, отважным, верным долгу и своей стране", - продолжил Президент.

Никто не испытывает иллюзий: солдатская ноша не самая легкая.

Понятия "родина" и "честь" в истории Беларуси

"Я убежден - плечом к плечу со своими боевыми товарищами и под руководством опытных командиров каждый из вас достойно преодолеет этот путь", - напутствовал белорусский лидер.

Президент подчеркнул, что история Беларуси знает тысячи примеров, когда обычные парни, вчерашние школьники и студенты, совершали подвиги. Их имена вписаны в летопись воинской славы, в историю страны. Благодаря подобным людям, храбрым героям над Беларусью вот уже 80 лет чистое и мирное небо. "Сохранить мир, который достался нам страшной ценой, - значит, быть достойными наследниками победителей", - сказал глава государства.

Волнение родителей

Отдельно Главнокомандующий обратится к собравшимся родителям. В том, что кадры этой присяги разлетятся по всем соцсетям и глобально по стране, сомнений не было сразу.

Слова глубокой признательности Александр Лукашенко адресовал родителям новобранцев - настоящих патриотов, доблестных защитников Родины. "Годы колоссального родительского труда того стоили - гордитесь своими сыновьями, стоящими в этом строю, - сказал глава государства. - На них сегодня с гордостью смотрит Родина. Глубоко убежден, что это высокое доверие белорусского народа наши парни с честью оправдают". В то же время Президент обратил внимание военачальников, что они ответственны за сохранение жизней военнослужащих.

Обращаясь к военнослужащим нового пополнения, Александр Лукашенко отметил, что им предстоит стать полноценными воинами и защитниками своей страны. "Гордитесь этим. Настоящий мужик должен попробовать солдатского хлеба. То, что вы делаете, не каждому дано. И не каждый, будем откровенны, стремится к этому. Но вы сделали свой шаг", - подчеркнул он.

"Знаю, будет непросто. Не потому, что это физически тяжелый труд. Будет непросто прежде всего привыкнуть к новому образу жизни психологически. Но мы будем делать все, чтобы вам в этом плане было легче", - заверил Президент.

"Министр обороны, генеральный штаб страны, все генералы получили задачу - уйти от излишней муштры в армии. Мы в армии должны готовить специалистов, которые умеют управлять техникой, которые умеют владеть своим оружием, которые будут сильны духом и телом, физически подготовлены, - заявил Александр Лукашенко. - Я очень хочу, чтобы после службы, этого короткого промежутка времени в вашей жизни, вы были настоящими мужиками".

С детьми все будет хорошо

Во время присяги новобранцев Главнокомандующий спустился к мамам и папам, чтобы еще раз уверить: все будет с их детьми хорошо. Как отметил глава государства, в те годы строевой подготовке уделялось чрезмерное внимание. "Что для меня самое сложное было, так это лишняя муштра. Плац, плац...", - рассказал он.

Тем не менее конфликт в Украине показал, что первостепенное значение имеют физическая подготовка и умение обращаться с оружием, подчеркнул глава государства. "Поэтому физически мы их немножко подгрузим", - добавил Александр Лукашенко.

Такое внимание и со стороны руководства страны, и со стороны командования на местах дорогого стоит, как отметили позже мамы.

Сколько в год призывается в армию в целом и при каких условиях, коротко Президенту доложили в цифрах. После доклада финальное напутствие от Президента было личным. Дальше - только в бой, в первую очередь с самим собой.

Как сказал Главнокомандующий, это не шутка, не санаторий и не отдых. Приходится иметь дело со сложной техникой, а это всегда требует осторожности и внимательности.

"Это не значит, что где-то на учениях, на поле боя мы кого-то будем бояться. Наоборот. Мы никого не должны бояться, пусть боятся нас. Но мы будем всегда живы, здоровы и без травмы, если мы аккуратны, внимательны и осторожны, - обратил внимание Александр Лукашенко. - Мы должны защитить свою семью, своих родителей. Никто над ними не должен издеваться, как это было в прошлой войне. Слава богу, мы этого не видели, но мы это знаем".

Глава государства пожелал, чтобы военнослужащие нового пополнения вернулись после службы достойными и смелыми. "Родителям - спасибо, не переживайте, будем делать все, чтобы они были мужиками вдвойне, как вы их сегодня видите. А вам желаю смелости, бодрости, чтобы вы стали в конце службы мудрыми мужиками. Счастья и успехов вам", - обратился в заключение к собравшимся Президент.