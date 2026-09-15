Лукашенко - спецпосланнику США Коулу: Мы открыты к обсуждению любых вопросов

Краткий пересказ от ИИ

Белорусско-американские переговоры прошли во Дворце Независимости. У Президента Беларуси 15 сентября состоялся обстоятельный разговор с представителями команды Дональда Трампа.

Во главе делегации спецпосланник США по Беларуси Джон Коул. С белорусской стороны в переговорах также приняли участие премьер-министр, руководитель Комитета государственной безопасности и постоянный представитель Беларуси в ООН. Разговор в кабинете у Президента шел 3 часа. Спектр обсуждаемых тем - вся повестка белорусско-американских отношений. Что касается развития сотрудничества с США, позиция нашего Президента принципиальная: мы действуем исключительно в соответствии с национальными интересами.

Джон Коул вместе с командой снова в Минске. Если раньше человек Трампа приезжал со спецпредставителем по Украине Китом Кэлогом или с заместителем помощника госсекретаря США Кристофером Смитом, то на этот раз новое лицо в команде - Кристофер Панико, американский дипломат, который в свое время работал в Беларуси. Хорошо знает русский.

Из переговоров не делали тайны. Заранее было известно, что американская делегация едет в Минск. Разговор анонсировал лично наш Президент еще в пятницу во время командировки в Брестскую область.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

"Мы к малой и большой сделке готовы. Я исхожу исключительно из наших-ваших интересов. Других интересов быть не может. Если это нам выгодно, мы делаем, если в этом наш интерес. Если нет, мы делать не будем".

Новый раунд переговоров Лукашенко со спецпосланником США Коулом

По итогам состоявшихся ранее переговорных раундов США уже сняли санкции с калийной отрасли. Беларусь начала отгрузку удобрений для Штатов. Ограничения также были сняты и с некоторых белорусских банков, Министерства финансов и отечественного авиаперевозчика. Что дальше? Как говорит наш Президент: мы открыты к диалогу.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

"Уважаемый Джон, далеко живем, поэтому редко видимся. Но я вас приветствую в Беларуси. О том, что вы приедете к нам, мы ничего не скрывали. Да и вы особо ничего не скрывали, нам об этом известно. Наши люди знают о том, что вы приедете. Я вам должен сказать, с большим интересом общество воспринимает ваши визиты. Соседи и прочие лидеры государств внимательно следят за нашей встречей".

"Наша компания немножко расширилась. Я попросил приехать премьер-министра, чтобы он подробно мог доложить о результатах наших прошлых контактов на практике (как реализуются предыдущие договоренности. - Прим. ред.)", - добавил белорусский лидер.

Спецпосланник США по Беларуси Джон Коул передал приветствие от Президента Соединенных Штатов, подчеркнув, что тот поддерживает проводимую работу.

Большая сделка Беларуси и США

Большая сделка между Беларусью и США актуальна, но нужны соответствующие условия. Отвечая в командировке на вопросы своего пула, Александр Лукашенко привел пример: компания, сотрудничавшая с республикой, полностью расплатилась, но белорусские деньги застряли в американском банке, а это десятки миллионов долларов.

Решив этот вопрос, можно договариваться о более серьезных вещах. Власти США услышали это заявление Президента Беларуси.

"Я полностью абсолютно поддерживаю ваши требования. Фактически вы абсолютно правы. Эти деньги должны быть разморожены и возвращены. Мы обратились к банку с просьбой разморозить эти средства. Сейчас вырабатываем механизм того, как это сделать. Как только мы получим конкретный ответ от банка, мы сразу вам сообщим", - заявил Джон Коул.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

"Джон, я, конечно, благодарен вам за то, что вы внимательно следите за моими заявлениями. Что касается вашего заявления о том, что мы можем обсудить и другие вопросы. Вы знаете, мы открыты к обсуждению любых вопросов. Единственное, это не требование, как вы сказали, моя просьба к вам, чтобы мы неукоснительно соблюдали наши договоренности с нашей стороны и со стороны Соединенных Штатов Америки. Мы немало достигли соглашений, которые касаются сфер наших экономических отношений, поэтому я и пригласил премьер-министра, который, буквально в нескольких фразах или словах проинформирует и вас, и нас всех здесь о реализации наших договоренностей".

Президент развенчал фейки

И еще одна тема, которая требует отдельного внимания. Президент в разговоре об осужденных исправил термины и публично развенчал фейки.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

"Джон, и еще одно замечание. Очень много разговоров перед нашей с вами здесь встречей по поводу освобождения, как вы их называете, политзаключенных. Хотя я еще раз призываю вас к тому, чтобы мы не входили в заблуждение. Никаких политзаключенных в Беларуси нет, потому что нет такой статьи в нашем законодательстве. Но об этом очень много говорят: об освобождении людей, которые (вы как юрист, адвокат это прекрасно понимаете) по закону находятся под следствием или же в исправительно-трудовых колониях, - сказал глава государства. - Я подвожу вас к главной теме. Наши беглые разгоняют тему на Западе и вас, чувствую, по моим сведениям, убедили в том, что мы кого-то тут отпускаем, но, продолжая репрессии, на это место в два раза больше задерживаем людей. Я хочу публично вам сказать, что это абсолютная неправда".

"У нас нет такой цели - вместо освобожденных людей отправлять новых людей в исправительно-трудовые колонии. Такой у нас проблемы нет. Мы это не делаем и делать не будем. Это наши белорусы", - подчеркнул белорусский лидер.

Александр Лукашенко также отметил, что те или иные люди, вне зависимости от их гражданства, могут быть задержаны и привлечены к ответственности только в случае совершения ими правонарушений: "Если кто-то из граждан Беларуси и присутствующих здесь неграждан нарушит белорусские законы, мы непременно будем реагировать по закону. И если они заслуживают находиться под следствием или в исправительно-трудовых колониях, они будут там находиться".

"Но это абсолютно не связано с политикой. Нам нет необходимости политически кого-то преследовать. Абсолютно никакой необходимости нет. Потому что все процессы в Беларуси находятся под контролем", - резюмировал глава государства.

Известно, что это двухдневный визит делегации из Соединенных Штатов в Беларусь. Работа в нашей стране будет продолжена 16 сентября, тогда же планируется и подведение конкретных итогов.