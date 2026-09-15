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Лукашенко - спецпосланнику США Коулу: Мы открыты к обсуждению любых вопросов

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Белорусско-американские переговоры прошли во Дворце Независимости. У Президента Беларуси 15 сентября состоялся обстоятельный разговор с представителями команды Дональда Трампа.

Во главе делегации спецпосланник США по Беларуси Джон Коул. С белорусской стороны в переговорах также приняли участие премьер-министр, руководитель Комитета государственной безопасности и постоянный представитель Беларуси в ООН. Разговор в кабинете у Президента шел 3 часа. Спектр обсуждаемых тем - вся повестка белорусско-американских отношений. Что касается развития сотрудничества с США, позиция нашего Президента принципиальная: мы действуем исключительно в соответствии с национальными интересами.

Джон Коул и Александр Лукашенко

Джон Коул вместе с командой снова в Минске. Если раньше человек Трампа приезжал со спецпредставителем по Украине Китом Кэлогом или с заместителем помощника госсекретаря США Кристофером Смитом, то на этот раз новое лицо в команде - Кристофер Панико, американский дипломат, который в свое время работал в Беларуси. Хорошо знает русский.

Из переговоров не делали тайны. Заранее было известно, что американская делегация едет в Минск. Разговор анонсировал лично наш Президент еще в пятницу во время командировки в Брестскую область.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

"Мы к малой и большой сделке готовы. Я исхожу исключительно из наших-ваших интересов. Других интересов быть не может. Если это нам выгодно, мы делаем, если в этом наш интерес. Если нет, мы делать не будем".

Новый раунд переговоров Лукашенко со спецпосланником США Коулом

По итогам состоявшихся ранее переговорных раундов США уже сняли санкции с калийной отрасли. Беларусь начала отгрузку удобрений для Штатов. Ограничения также были сняты и с некоторых белорусских банков, Министерства финансов и отечественного авиаперевозчика. Что дальше? Как говорит наш Президент: мы открыты к диалогу.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

"Уважаемый Джон, далеко живем, поэтому редко видимся. Но я вас приветствую в Беларуси. О том, что вы приедете к нам, мы ничего не скрывали. Да и вы особо ничего не скрывали, нам об этом известно. Наши люди знают о том, что вы приедете. Я вам должен сказать, с большим интересом общество воспринимает ваши визиты. Соседи и прочие лидеры государств внимательно следят за нашей встречей".

"Наша компания немножко расширилась. Я попросил приехать премьер-министра, чтобы он подробно мог доложить о результатах наших прошлых контактов на практике (как реализуются предыдущие договоренности. - Прим. ред.)", - добавил белорусский лидер.

Спецпосланник США по Беларуси Джон Коул передал приветствие от Президента Соединенных Штатов, подчеркнув, что тот поддерживает проводимую работу.

Большая сделка Беларуси и США

Большая сделка между Беларусью и США актуальна, но нужны соответствующие условия. Отвечая в командировке на вопросы своего пула, Александр Лукашенко привел пример: компания, сотрудничавшая с республикой, полностью расплатилась, но белорусские деньги застряли в американском банке, а это десятки миллионов долларов.

Решив этот вопрос, можно договариваться о более серьезных вещах. Власти США услышали это заявление Президента Беларуси.

Джон Коул, спецпосланник США по Беларуси

"Я полностью абсолютно поддерживаю ваши требования. Фактически вы абсолютно правы. Эти деньги должны быть разморожены и возвращены. Мы обратились к банку с просьбой разморозить эти средства. Сейчас вырабатываем механизм того, как это сделать. Как только мы получим конкретный ответ от банка, мы сразу вам сообщим", - заявил Джон Коул.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

"Джон, я, конечно, благодарен вам за то, что вы внимательно следите за моими заявлениями. Что касается вашего заявления о том, что мы можем обсудить и другие вопросы. Вы знаете, мы открыты к обсуждению любых вопросов. Единственное, это не требование, как вы сказали, моя просьба к вам, чтобы мы неукоснительно соблюдали наши договоренности с нашей стороны и со стороны Соединенных Штатов Америки. Мы немало достигли соглашений, которые касаются сфер наших экономических отношений, поэтому я и пригласил премьер-министра, который, буквально в нескольких фразах или словах проинформирует и вас, и нас всех здесь о реализации наших договоренностей".

Президент развенчал фейки

И еще одна тема, которая требует отдельного внимания. Президент в разговоре об осужденных исправил термины и публично развенчал фейки.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

"Джон, и еще одно замечание. Очень много разговоров перед нашей с вами здесь встречей по поводу освобождения, как вы их называете, политзаключенных. Хотя я еще раз призываю вас к тому, чтобы мы не входили в заблуждение. Никаких политзаключенных в Беларуси нет, потому что нет такой статьи в нашем законодательстве. Но об этом очень много говорят: об освобождении людей, которые (вы как юрист, адвокат это прекрасно понимаете) по закону находятся под следствием или же в исправительно-трудовых колониях, - сказал глава государства. - Я подвожу вас к главной теме. Наши беглые разгоняют тему на Западе и вас, чувствую, по моим сведениям, убедили в том, что мы кого-то тут отпускаем, но, продолжая репрессии, на это место в два раза больше задерживаем людей. Я хочу публично вам сказать, что это абсолютная неправда".

"У нас нет такой цели - вместо освобожденных людей отправлять новых людей в исправительно-трудовые колонии. Такой у нас проблемы нет. Мы это не делаем и делать не будем. Это наши белорусы", - подчеркнул белорусский лидер.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь

Александр Лукашенко также отметил, что те или иные люди, вне зависимости от их гражданства, могут быть задержаны и привлечены к ответственности только в случае совершения ими правонарушений: "Если кто-то из граждан Беларуси и присутствующих здесь неграждан нарушит белорусские законы, мы непременно будем реагировать по закону. И если они заслуживают находиться под следствием или в исправительно-трудовых колониях, они будут там находиться".

"Но это абсолютно не связано с политикой. Нам нет необходимости политически кого-то преследовать. Абсолютно никакой необходимости нет. Потому что все процессы в Беларуси находятся под контролем", - резюмировал глава государства.

Известно, что это двухдневный визит делегации из Соединенных Штатов в Беларусь. Работа в нашей стране будет продолжена 16 сентября, тогда же планируется и подведение конкретных итогов.

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СШАделегацияДворец НезависимостиАлександр Лукашенко
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