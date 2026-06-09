Лукашенко: Судьи должны обладать определенным опытом и судить по справедливости

9 июня Президент Беларуси Александр Лукашенко провел встречу с председателем Верховного суда России Игорем Красновым.

В Минск прибыла делегация ведомства с визитом. На повестке - совместное обсуждение с белорусскими коллегами актуальных вопросов, что позволит повысить эффективность судебной практики и заложит основу для единых механизмов правового регулирования.

"Говорят, ветвь власти (судебная - прим. ред.) самостоятельная. Самые зависимые люди - это судьи. Они зависимы от закона. Тут ни влево, ни вправо. Те рамки, которые закон определил, в них судьи и действуют. В том числе и верховные суды", - сказал глава государства.

"Мы этим живем уже долгое время. Думаю, и вы как юрист понимаете лучше меня, что в законе порой все не пропишешь. Да ни в одном законе все не пропишешь. Жизнь гораздо многообразнее. Поэтому здесь судьи должны обладать определенным опытом и судить по справедливости, как в народе говорят", - добавил Александр Лукашенко.

Лукашенко высказался за внедрение высоких технологий в деятельность судов "Я больше всего не терплю в судах волокиту бумажную, которую от вас всегда требовали", - заявил Президент Беларуси 09.06.2026 12:00

Александр Лукашенко заявил, что поддерживает и приветствует те мероприятия, проведение которых предусмотрено в Верховном суде Беларуси в период визита Игоря Краснова. Речь, в частности, об обсуждении тематики использования в судопроизводстве информационных технологий, подписании меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве между высшими судебными органами Беларуси и России.

Президент отметил, что Игорь Краснов, который недавно был назначен председателем Верховного суда России, естественно, хочет зарекомендовать себя на новой должности, сделать что-то хорошее и новое. И Беларуси также было бы интересно перенять опыт по тем или иным вопросам.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d7faa212-a030-4930-999a-94fc7f382687/conversions/e44631bf-0760-4b30-a1c0-3d89a5ab3a49-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d7faa212-a030-4930-999a-94fc7f382687/conversions/e44631bf-0760-4b30-a1c0-3d89a5ab3a49-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d7faa212-a030-4930-999a-94fc7f382687/conversions/e44631bf-0760-4b30-a1c0-3d89a5ab3a49-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d7faa212-a030-4930-999a-94fc7f382687/conversions/e44631bf-0760-4b30-a1c0-3d89a5ab3a49-xl-___webp_1920.webp 1920w Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь

"Знаю, что вы многое будете делать для Верховного суда России. Я очень бы вас просил, чтобы вы были в теснейшем контакте с Верховным судом Беларуси, - сказал Александр Лукашенко. - Нам надо подсматривать, что в великой России делается в этом плане. Где-то, может быть, и опыт повторять. Я знаю, Игорь Викторович всегда откликнется на нашу просьбу и поддержит совершенствование судопроизводства, которое у нас существует".

"Вы знаете, что по моей инициативе председатель Верховного суда у нас уже утверждается на народном вече - Всебелорусском народном собрании, как и судьи Верховного суда. Это придает очень серьезный статус, - сказал глава государства. - Во многом это связано с личностью нынешнего председателя. Потому что такие резкие движения надо делать с весьма надежным для белорусского народа человеком. Я ему первый раз об этом говорю, что, учитывая личность человека, преданность тому делу, которому он служит, и белорусскому народу, мы пошли на эту серьезную, может быть, даже глубокую реформу Верховного суда".

Александр Лукашенко отметил, что всегда поддерживает работу Верховного суда, это в том числе видно по создаваемым для этого ведомства условиям работы.

В условиях цифровой трансформации будут внедрять в работу судов и судопроизводство информационные технологии, чтобы повышать оперативность, публичность, доступность и законность правосудия. Такие шаги Александр Лукашенко только приветствует.

"Я больше всего не терплю в судах волокиту бумажную, которую от вас всегда требовали, и так далее. Поэтому мы очень хотели бы, чтобы вы нас прицепом взяли, и мы за вами пошли в плане внедрения высоких технологий в деятельность судов. По всей вертикали", - сказал глава государства.

"Мы готовы учиться, перенимать опыт огромной, великой России. Она нам не чужая, многое там было сконцентрировано в советские времена. И кадры там были лучшие. Главное, чтобы Вы, как и было в нашем сотрудничестве всегда с Вами лично, не отворачивались от нас, а поддерживали, как это делают другие ведомства. У нас очень хорошие контакты со всеми министерствами и ведомствами в Российской Федерации. Пример показывают президенты. Когда мы дружны, тогда вам что остается - тоже приходится дружить. Поэтому мы очень надеемся, что Вы поддержите нас там, где это нужно будет, поможете", - добавил Александр Лукашенко.

Президент также заверил, что и Верховный суд России всегда может рассчитывать на помощь белорусской стороны: "Мы всегда будем теснейшим образом сотрудничать с вами по всем вопросам, которые будут поставлены".

Укрепление белорусско-российского сотрудничества в судебной сфере

Игорь Краснов, председатель Верховного суда России:

"Я очень благодарю Вас за возможность встретиться с Вами. Лично Президент России Владимир Владимирович Путин передавал Вам наилучшие пожелания. Как Вы всегда отмечаете, на белорусской земле мы чувствуем себя даже не как дома, а дома. Поэтому наши братские народы связаны общими культурными ценностями. И поэтому отношения развиваются во всех направлениях в настоящее время. Не так давно, 2 апреля текущего года, исполнилось 30 лет с момента создания Союзного государства. И разрешите, пользуясь возможностью, поздравить Вас как одного из идейных вдохновителей консолидации двух братских народов. В настоящее время с Андреем Ивановичем мы вместе работаем и договорились развивать наши отношения в судебной сфере".

Верховные суды Беларуси и России планируют подписать меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве. Сегодня важно тесное взаимодействие и единые подходы в рамках Союзного государства.

Игорь Краснов news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2f2fce08-d50b-425b-baf8-b0bd4b8d8b13/conversions/37325680-1faf-43e2-9d63-6e62b619f9f0-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2f2fce08-d50b-425b-baf8-b0bd4b8d8b13/conversions/37325680-1faf-43e2-9d63-6e62b619f9f0-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2f2fce08-d50b-425b-baf8-b0bd4b8d8b13/conversions/37325680-1faf-43e2-9d63-6e62b619f9f0-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2f2fce08-d50b-425b-baf8-b0bd4b8d8b13/conversions/37325680-1faf-43e2-9d63-6e62b619f9f0-xl-___webp_1920.webp 1920w Игорь Краснов

Игорь Краснов, председатель Верховного суда России:

"Одну из своих задач я вижу в построении эффективной судебной системы в целях справедливого, скорого и эффективного правосудия. Единство правоприменения - это основной принцип доверия граждан к судебной системе, чтобы люди понимали логику решений судов через правовые позиции Верховного суда. В меморандуме, который мы завтра подпишем, заложены основные принципы работы Верховных судов. В настоящее время мы уже плодотворно сотрудничаем, взаимодействуем, и применяется соглашение о взаимном исполнении судебных постановлений в рамках Союзного государства, поэтому будем продолжать эту работу. У нас есть возможность, чтобы наращивать наше взаимодействие для того, чтобы наша практика, наши практикообразующие решения были справедливы в отношении людей, в отношении граждан России и Беларуси".