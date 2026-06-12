Лукашенко: Трамп нацелен на то, чтобы войну с Ираном прекратить

12 июня состоялся большой и откровенный разговор о глобальных вызовах и военных конфликтах в регионе и мире, их причинах и возможном разрешении. Позицию Беларуси по этим и другим темам озвучил Президент Александр Лукашенко в интервью телеканалу "Аль-Арабия" - одному из самых влиятельных вещателей Ближнего Востока. Интервьюировала главу государства ведущая и корреспондент телеканала Мелинда Нусифора.

Александр Лукашенко ответил на два десятка вопросов на протяжении полутора часов. Президент поделился своим мнением о происходящих в мире глобальных изменениях, рассказал о контактах с США и странами Евросоюза, высказался на тему милитаризации в ряде европейских стран.

Говорили и о развитии сотрудничества с государствами Ближнего Востока. Регион продолжает оставаться в фокусе внимания мировой общественности. Здесь новый виток эскалации - стороны вновь обменялись ударами. Как закончить этот конфликт, похоже, не знают и сами участники.

Неспокойно и в европейском регионе. Военные действия уже несколько лет идут недалеко от белорусско-украинской границы. Александр Лукашенко, отвечая на вопрос о перспективах завершения конфликтов, рассказал, с чем связаны главные надежды на мир.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/be961542-acfa-487f-adaa-d343b073b11f/conversions/143958ed-d0a2-430e-97e6-804e71524cd6-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/be961542-acfa-487f-adaa-d343b073b11f/conversions/143958ed-d0a2-430e-97e6-804e71524cd6-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/be961542-acfa-487f-adaa-d343b073b11f/conversions/143958ed-d0a2-430e-97e6-804e71524cd6-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/be961542-acfa-487f-adaa-d343b073b11f/conversions/143958ed-d0a2-430e-97e6-804e71524cd6-xl-___webp_1920.webp 1920w Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь

"Мир очень неспокоен сейчас именно из-за человеческого фактора. Не Господь нам подарил эти войны. Это мы сами к этому пришли. Поэтому нам надо и думать о том, как эти войны прекратить, - сказал Александр Лукашенко. - Что касается вопроса, можно ли вообще прекратить эти войны, особенно здесь, в нашем регионе (да и в вашем регионе, где вы работаете, - на Ближнем Востоке), - как никогда раньше мы имеем такую возможность прекратить эти войны".

"Все зависит от желания буквально нескольких человек. Если такое желание будет, то эти войны можно закончить в этом году точно. И даже конфликт России и Украины можно в этом году закончить", - сказал Президент.

Что касается Ближнего Востока, глава государства уверен, что там нет других вариантов, кроме как завершить конфликт. "Там нет вариантов, кроме как прекратить войну. И она в этом году будет прекращена. Я надеюсь, что даже в ближайшее время. Прежде всего между Соединенными Штатами Америки и Ираном, как принято говорить. Хотя я не считаю, что это война между американцами и иранцами. Это война прежде всего между Израилем и Ираном, в которую американцы оказались втянуты из-за недальновидной позиции и политики отдельных руководителей Соединенных Штатов Америки", - заявил белорусский лидер.

По его словам, сейчас обстоятельства таковы, что они диктуют прекращение данной войны. "Я знаю позицию президента Соединенных Штатов Америки, от которого многое зависит в прекращении этой войны, - он нацелен на то, чтобы эту войну прекратить. Еще раз подчеркиваю: потому что другого выхода нет, другого решения здесь нет. И в этом отличие этого конфликта в Ормузском проливе и Оманском заливе от войны в Украине. Здесь более сложный конфликт, нежели там, в Иране", - отметил глава государства.

Александр Лукашенко подчеркнул, что объективные обстоятельства и условия заставляют американское руководство прекратить военное давление на Иран. "Ну а Израиль будет зависеть полностью от позиции Соединенных Штатов Америки", - заявил Президент.

"Поэтому в этом году, я считаю, эти конфликты можно прекратить. И я даже не надеюсь, а у меня уверенность такая, что они будут прекращены", - резюмировал Александр Лукашенко.

Главные участники ближневосточного конфликта продолжают обмениваться упреками в отношении друг друга по поводу нежелания договариваться о мире. Трамп уже объявил о фактическом завершении войны и скором подписании всех необходимых соглашений, тогда как Тегеран рисует иную картину. Так кто действительно тянет с перемирием? Лукашенко дал свой геополитический расклад.

"Прежде всего надо быстрее (если пользоваться вашей терминологией) действовать Соединенным Штатам Америки. И поменьше должно быть вокруг этого разговоров со стороны Трампа и других советников его. А должно быть движение, - сказал глава государства. - В данном случае многое зависит не от Ирана, а от США. Объективно на Иран воздействуют все его союзники. И прежде всего Россия, Китай. Они просто подталкивают Иран к тому, чтобы была заключена, как Трамп говорит, сделка, чтобы дипломатическим путем прекратить этот конфликт".

Александр Лукашенко обратил внимание, что конфликт вокруг Ирана очень сильно, в отличие от украинского конфликта, влияет на мировую экономику и жизнь людей.

"Поэтому дело не в Иране. Иран просто порой реагирует на действия Соединенных Штатов Америки, которые прежде всего затягивают этот конфликт. Иранцы действуют просто: "Раз вы так себя ведете, мы тоже будем себя вести таким образом", - считает Президент.

Александр Лукашенко отметил, что это только то, что видно на поверхности. "Мы не видим с вами глубины, потому что не участвуем в этих переговорах. А там под этим "покрывалом" могут быть разные тенденции. И учитывая, что в США иногда утром говорят одно, вечером - другое, тут трудно понять, что происходит на самом деле", - заметил он.

Вместе с тем Президент уверен, что объективные обстоятельства и причины подталкивают вовлеченные стороны - США, Израиль и Иран - к тому, чтобы этот конфликт был закончен.

Как отметила по итогам разговора журналист "Аль-Арабии", транслировать интервью планируется в полном объеме, без купюр, на нескольких языках. Увидеть эту беседу сможет аудитория в 400 млн человек. Корреспондент особо отметила прямолинейность белорусского Президента. Это подогреет интерес зрителей на разных континентах.

Мелинда Карен Нусифора news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8e45bc6b-3424-481b-8823-de83044647fc/conversions/150ea203-7b92-41e7-9682-d8c570d3cc9b-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8e45bc6b-3424-481b-8823-de83044647fc/conversions/150ea203-7b92-41e7-9682-d8c570d3cc9b-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8e45bc6b-3424-481b-8823-de83044647fc/conversions/150ea203-7b92-41e7-9682-d8c570d3cc9b-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8e45bc6b-3424-481b-8823-de83044647fc/conversions/150ea203-7b92-41e7-9682-d8c570d3cc9b-xl-___webp_1920.webp 1920w Мелинда Карен Нусифора

Мелинда Карен Нусифора, ведущая международных новостей и корреспондент телеканала "Аль-Арабия":

"Если канал транслирует только мнения отдельных лидеров, у аудитории складывается очень однобокая картина мира. Наш канал не такой. Мы хотим представить разнообразные точки зрения из разных уголков Земли, чтобы наши зрители сами могли принять решение, сформировать свое мнение на почве услышанного. Именно поэтому мы особенно ценим возможность пообщаться с белорусским Президентом. Во время разговора затрагивались различные темы. Но самыми важными и интересными были ответы на вопросы о конфликтах в Иране и Украине, мнение Президента Беларуси о том, когда и как они могут быть завершены. Александр Лукашенко выразил уверенность, что возможность для их завершения, безусловно, есть, но находится вовсе не в военной плоскости, а исключительно через диалог. Важность диалога подчеркивалась неоднократно, это перекликается с позицией канала, где также считают, что диалог должен стоять превыше всего".