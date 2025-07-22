Лукашенко требует от нефтяников наращивать разведку и освоение новых месторождений

Президент Беларуси Александр Лукашенко поставил перед отечественными нефтяниками напряженные задачи. Он потребовал наращивать разведку и освоение новых месторождений. Об этом глава государства заявил на совещании по вопросам добычи углеводородного сырья, сообщает БЕЛТА.

Глава государства подчеркнул важность развития отечественной минерально-сырьевой базы, ее эффективного использования и интенсивного освоения отечественных месторождений. "Мы очень серьезно обсуждали проблему. Это не только нефть и газ. Это и другие наши запасы минеральные", - заметил Александр Лукашенко.

"В нынешнем году планируется выйти на (добычу - ред.) 2 млн тонн нефти. Неплохо, но что в перспективе? Как дальше будем обеспечивать интенсивность геологоразведки и освоения новых месторождений?" - поставил вопросы глава государства.

Он отметил, что правительство подготовило план-график проведения геологоразведочных работ. "Вместе с тем сроки их выполнения, как обычно, затянуты. До 2030 года", - заметил Президент.

"Я точно знаю, что здесь у нас есть резервы. Поэтому надо не раскачиваться, а бурить и бурить. Но бурить с умом и с внедрением новых технологий!" - подчеркнул белорусский лидер.

"В Беларуси нет и не может быть неважных отраслей. Собственная нефтедобыча - это не только одно из существенных звеньев энергетической безопасности страны, но и сырье для экспортной продукции с высокой добавленной стоимостью", - акцентировал внимание Александр Лукашенко.