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Лукашенко: У белорусских футболистов проблемы с физподготовкой

Лукашенко: У белорусских футболистов проблемы с физподготовкой

Белорусским футболистам не хватает физической подготовки. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил во время общения с активистами БРСМ - бойцами студотряда, принимавшего участие в реконструкции стадиона "Трактор", сообщает БЕЛТА.

"Вся проблема у нас - это физическое состояние спортсменов. По футболу они не могут бежать с первой до последней минуты. Они не могут бегать на высоком темпе 90 минут. Футбол стал очень быстрым", - отметил Александр Лукашенко.

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