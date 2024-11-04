Лукашенко: У белорусских футболистов проблемы с физподготовкой

Белорусским футболистам не хватает физической подготовки. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил во время общения с активистами БРСМ - бойцами студотряда, принимавшего участие в реконструкции стадиона "Трактор", сообщает БЕЛТА .

"Вся проблема у нас - это физическое состояние спортсменов. По футболу они не могут бежать с первой до последней минуты. Они не могут бегать на высоком темпе 90 минут. Футбол стал очень быстрым", - отметил Александр Лукашенко.