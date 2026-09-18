Лукашенко: Уборка зерновых - только середина, дальше будет борщевой набор, картофель

Президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки в Шкловский район напомнил, что завершение уборки зерновых - это только полдела, впереди у аграриев еще много работы, информирует БЕЛТА.

Глава государства посетил крестьянское (фермерское) хозяйство "Диана", которое специализируется на выращивании картофеля. "Не потому (приехал. - Прим. БЕЛТА), чтобы посмотреть, как ты хорошо работаешь. Мне постоянно об этом уполномоченный докладывает", - сказал Александр Лукашенко в адрес главы хозяйства Владимира Малиновского.

"Важно, чтобы эту тему актуализировать. И главное, чтобы министру и помощнику сказать, что уборка (зерновых. - Прим. БЕЛТА) у нас - середина только. А дальше - борщевой набор - все виды культур. Картофель - отдельно. У нас еще льнотреста в поле, кукуруза на силос, кукуруза не зерно и свекла. У нас еще море работ", - подчеркнул глава государства.