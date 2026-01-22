Лукашенко: Ученые не только создают знания, но и формируют стратегическое видение развития науки news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5615f663-efd7-4182-a189-fdc1d7dab4e3/conversions/25a86fda-9519-40f9-85f2-09720b6b1a6c-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5615f663-efd7-4182-a189-fdc1d7dab4e3/conversions/25a86fda-9519-40f9-85f2-09720b6b1a6c-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5615f663-efd7-4182-a189-fdc1d7dab4e3/conversions/25a86fda-9519-40f9-85f2-09720b6b1a6c-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5615f663-efd7-4182-a189-fdc1d7dab4e3/conversions/25a86fda-9519-40f9-85f2-09720b6b1a6c-xl-___webp_1920.webp 1920w

Ученые не только создают новые знания, но и формируют стратегическое видение развития науки, участвуют в экспертной оценке ключевых решений. Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко на церемонии вручения дипломов доктора наук и аттестатов профессора научным и научно-педагогическим работникам, сообщает БЕЛТА.

Глава государства отметил, что перед отечественной наукой стоят стратегические задачи: развитие высокотехнологичных производств, междисциплинарных исследований и производственных школ, интеграция науки, образования и реального сектора экономики с выходом на внедрение и серийное производство. "Повышение продуктивности такого взаимодействия и снижение технологической зависимости - наш главный приоритет", - заявил он.

В связи с этим Александр Лукашенко указал на особую роль, которую ученые играют в этой системе: "Вы не только создаете новые знания, но и формируете стратегическое видение развития науки, участвуете в экспертной оценке ключевых решений".

Президент обратил внимание, что ученые сумели создать научные школы и решить конкретные проблемы в области клинической медицины и демографии, микроэлектроники, технологий обработки древесины и возделывания отечественных сортов сельхозкультур. "Многое сделала наша наука и, я убежден, многое сделает, потому что есть задел, фундамент. Просто нам также необходимо - академической, отраслевой, производственной науке - организоваться, выстроить соответствующие системы, определить цели. Отсюда и мелкотемье исчезнет, о котором многие ученые говорят в последнее время. И мы можем достичь более высоких результатов", - уверен он.