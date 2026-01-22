3.72 BYN
Лукашенко: Ученые не только создают знания, но и формируют стратегическое видение развития науки
Ученые не только создают новые знания, но и формируют стратегическое видение развития науки, участвуют в экспертной оценке ключевых решений. Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко на церемонии вручения дипломов доктора наук и аттестатов профессора научным и научно-педагогическим работникам, сообщает БЕЛТА.
Глава государства отметил, что перед отечественной наукой стоят стратегические задачи: развитие высокотехнологичных производств, междисциплинарных исследований и производственных школ, интеграция науки, образования и реального сектора экономики с выходом на внедрение и серийное производство. "Повышение продуктивности такого взаимодействия и снижение технологической зависимости - наш главный приоритет", - заявил он.
В связи с этим Александр Лукашенко указал на особую роль, которую ученые играют в этой системе: "Вы не только создаете новые знания, но и формируете стратегическое видение развития науки, участвуете в экспертной оценке ключевых решений".
Президент обратил внимание, что ученые сумели создать научные школы и решить конкретные проблемы в области клинической медицины и демографии, микроэлектроники, технологий обработки древесины и возделывания отечественных сортов сельхозкультур. "Многое сделала наша наука и, я убежден, многое сделает, потому что есть задел, фундамент. Просто нам также необходимо - академической, отраслевой, производственной науке - организоваться, выстроить соответствующие системы, определить цели. Отсюда и мелкотемье исчезнет, о котором многие ученые говорят в последнее время. И мы можем достичь более высоких результатов", - уверен он.
"Наступило время действовать, претворять в жизнь самые дерзкие планы, проекты и замыслы, - обратился к участникам церемонии глава государства. - Время конкретных дел и новых прорывных открытий на благо родной Беларуси. Уважаемые друзья, вы заслужили присутствовать сегодня в этом зале. Примите мои искренние поздравления".