Лукашенко: Украине абсолютно нечего бояться со стороны Беларуси

Украине абсолютно нечего бояться со стороны Беларуси, но данная тема подогревается в силу определенных политических амбиций. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в интервью телеканалу "Аль-Арабия".

Отвечая на вопрос интервьюера, есть ли Украине чего бояться со стороны Беларуси, Александр Лукашенко заявил: "Абсолютно нечего. Абсолютно. И они это знают, и военные это знают. Люди, народ Украины, это знают. В силу политических каких-то амбиций эта тема подогревается".

Президент отметил, что СМИ несколько накрутили эту тему. "Ну а Зеленский подыграл. Начал заявления делать против Беларуси. Я сначала задумался, зачем ему это надо. Ведь он понимает, и военные ему докладывают (это я точно знаю), что никакой опасности со стороны Беларуси нет. Он это понимает. Но тем не менее он делает эти заявления", - сказал глава государства.

Он считает, что к таким заявлениям Владимира Зеленского подталкивает Запад. Ведь раньше в Украине не было разговоров о возможности нападения с белорусского направления, а на эту тему больше всего обеспокоенность высказывали европейцы. "Мне кажется, произошло давление западных стран на Зеленского: "А ты чего молчишь? Мы за тебя говорим, а ты молчишь". Ну вот он и сделал эти неуклюжие, ненужные абсолютно заявления", - полагает Александр Лукашенко.