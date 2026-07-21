Лукашенко утвердил президентские стипендии и премии для одаренной молодежи

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал распоряжение об утверждении решений советов специального фонда Президента Беларуси по поддержке одаренной и талантливой молодежи и перспективных проектов.

На эти цели из республиканского бюджета за счет средств резервного фонда Президента будет направлено порядка 758 тыс. рублей.

Cтипендии Президента назначены 197 студентам вузов. Гранд-премий с присвоением звания лауреата специального фонда удостоены 29 победителей международных олимпиад, конкурсов и фестивалей. Специальными премиями поощрены 79 учащихся, студентов, курсантов и 11 творческих коллективов. Вознаграждением "За ўклад у выхаванне таленавiтай моладзi" отмечено 14 педагогов.

Распоряжение Главы государства направлено на выявление и поддержку одаренной и талантливой молодежи, создание благоприятных условий для ее успешной учебы и дальнейшего развития способностей, а также на стимулирование профессионального роста педагогов.