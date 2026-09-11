Лукашенко: В Беларуси не будет обвальной приватизации

Краткий пересказ от ИИ

В Беларуси не будет шоковой терапии или обвальной приватизации, подчеркнул Президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе общения с журналистами, пишет БЕЛТА.

"Я не против частной собственности. Только я аккуратен с приватизацией", - заявил Александр Лукашенко.

Глава государства привел пример с недавним обсуждением условий передачи в управление и выкупа частной компанией "Серволюкс" хозяйств в Дубровенском районе Витебской области. "Готовы взять колхозы. Но только за базовую величину. Ну, ребята, как за базовую? Хоть что-то заплатите?" - обозначил свою позицию Президент.

Он пояснил, что даже в плохих хозяйствах есть животные (соответственно, молоко и мясо), помещения для содержания этого скота, средства производства - тракторы, комбайны и прочая техника. "Как за базовую величину? Давайте что-то заплатите с учетом тех долгов, которые в плохих хозяйствах есть", - сказал он.

Александр Лукашенко отметил, что частным инвесторам прежде всего предлагают те хозяйства, которые плохо работают. В целом по стране их немного, но они есть в Витебской области. "Там, оказывается, техники маловато. Так это наша тема. Техникой помогли. Поэтому вовремя рапс посеяли - такого никогда не было. Около 1 млн т зерна получили. Но это только первые шаги", - заявил Президент, говоря о мерах по развитию региона.

Что касается передачи тех или иных государственных активов и в целом довольно активного прихода частных инвесторов, глава государства сказал: "Дело здесь не в том, частное или не частное. Политика эта будет продолжаться. Мы не будем вести шоковую терапию какую-то, обвальную приватизацию. Ее не было и не будет. И народ к этому уже привык".

Александр Лукашенко подчеркнул, что решение о приватизации тех или иных активов в Беларуси возможно только с его согласия: "У нас приватизация почти запрещена. Потому что она принимается на уровне Президента".

Более того, это всегда непростой вопрос. "А как посчитать, по какой цене продать? Я привел пример по колхозу. А есть и более сложные предприятия", - заметил глава государства.

Говоря о региональном развитии и, в частности, Витебской области, Президент также упомянул о демографической проблеме и вытекающей из этого трудовой миграции. Если трудовых ресурсов нет внутри страны, то логично, что их приглашают из-за рубежа. В данном случае - из Узбекистана. И это, подчеркнул Александр Лукашенко, контролируемый процесс. "Держу сам на контроле. Как работают? - Хорошо", - рассказал он об отзывах о работе в Беларуси граждан Узбекистана.

Более того, уже у узбекской стороны есть интерес к аналогичной работе в Гомельской области. Взаимодействие выстраивается на взаимовыгодной основе. "Мы договорились, что они здесь производят (продукцию. - Прим. БЕЛТА), и мы продаем в Узбекистан вместе с ними. Чтобы и они деньги имели, и государство", - отметил белорусский лидер.

Фото: magnific.com