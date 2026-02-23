3.73 BYN
2.85 BYN
3.37 BYN
Лукашенко: В ближайшее время все люди в погонах сдадут экзамен на профпригодность
В ближайшее время все люди в погонах будут проверены и сдадут экзамен на профессиональную пригодность. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на торжественном мероприятии по случаю вручения генеральских погон и государственных наград, сообщает БЕЛТА.
"Ситуация непростая. Вы это чувствуете. Я - тем более, получая обширную информацию о ситуации вокруг нашей страны. Этим продиктовано и мое жесточайшее требование к повышению безопасности и обороны нашей Родины, - сказал Президент. - Я хочу, чтобы вы понимали, что в ближайшее время все люди в погонах будут проверены и сдадут экзамен на профессиональную пригодность. У нас достаточно для этого сил и средств. Прошу это воспринимать как должное".
Александр Лукашенко в связи с этим отметил, что видит ситуацию, складывающуюся в ходе военных действий рядом с Беларусью, знает все недостатки. "Я не хочу, чтобы эти недостатки были свойственны нашей армии. Особое отношение и требование - к офицерам", - подчеркнул белорусский лидер.
"Я земной человек, немало прослуживший в армии, и понимаю: у нас люди разные, новое поколение - знаете, какое оно. И знаете хорошо качество тех людей, которые приходят в Вооруженные Силы. Так будет и на войне. Так есть на том фронте рядом с нами. Люди очень разные, - констатировал глава государства. - Но тот, кто умеет, кто физически силен (об этом нас предупреждали те, кто воевал в Украине), - они будут жить. Тот, кто шалтай-болтай, в том числе и офицеры, - они погибнут в ближайшие часы. Поэтому физическая подготовка и то оружие, которое вам будет вручено, - главное для сохранения вашей жизни, а равно и нашей страны".
"Вы должны освоить это оружие. И это все зависит от вас - офицеров. Как я сказал, люди разные. Кто-то будет хорошо уметь владеть оружием и физически подготовлен. Кто-то не очень. Но если подготовлен офицер - взвод, рота, батальон, дивизия, бригада всегда выполнят в целом поставленную пред ними задачу. Понимаете, о чем идет речь. Поэтому нам надо серьезнейшее внимание обратить на подготовку офицеров. Чувствую нутром, что мы не дорабатываем именно там. Поэтому где-то у нас, мы это видим в проверке, косяки среди тех, кого мы проверяем. Но об этом мы еще поговорим", - добавил белорусский лидер.