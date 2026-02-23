Лукашенко: В ближайшее время все люди в погонах сдадут экзамен на профпригодность

Фото БЕЛТА news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/048e3612-a8e2-49cb-bb46-9ee8449a8837/conversions/cf7b3ec7-4fc5-45f6-8185-181d4a82a2ec-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/048e3612-a8e2-49cb-bb46-9ee8449a8837/conversions/cf7b3ec7-4fc5-45f6-8185-181d4a82a2ec-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/048e3612-a8e2-49cb-bb46-9ee8449a8837/conversions/cf7b3ec7-4fc5-45f6-8185-181d4a82a2ec-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/048e3612-a8e2-49cb-bb46-9ee8449a8837/conversions/cf7b3ec7-4fc5-45f6-8185-181d4a82a2ec-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото БЕЛТА

В ближайшее время все люди в погонах будут проверены и сдадут экзамен на профессиональную пригодность. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на торжественном мероприятии по случаю вручения генеральских погон и государственных наград, сообщает БЕЛТА.

"Ситуация непростая. Вы это чувствуете. Я - тем более, получая обширную информацию о ситуации вокруг нашей страны. Этим продиктовано и мое жесточайшее требование к повышению безопасности и обороны нашей Родины, - сказал Президент. - Я хочу, чтобы вы понимали, что в ближайшее время все люди в погонах будут проверены и сдадут экзамен на профессиональную пригодность. У нас достаточно для этого сил и средств. Прошу это воспринимать как должное".

Александр Лукашенко в связи с этим отметил, что видит ситуацию, складывающуюся в ходе военных действий рядом с Беларусью, знает все недостатки. "Я не хочу, чтобы эти недостатки были свойственны нашей армии. Особое отношение и требование - к офицерам", - подчеркнул белорусский лидер.

"Я земной человек, немало прослуживший в армии, и понимаю: у нас люди разные, новое поколение - знаете, какое оно. И знаете хорошо качество тех людей, которые приходят в Вооруженные Силы. Так будет и на войне. Так есть на том фронте рядом с нами. Люди очень разные, - констатировал глава государства. - Но тот, кто умеет, кто физически силен (об этом нас предупреждали те, кто воевал в Украине), - они будут жить. Тот, кто шалтай-болтай, в том числе и офицеры, - они погибнут в ближайшие часы. Поэтому физическая подготовка и то оружие, которое вам будет вручено, - главное для сохранения вашей жизни, а равно и нашей страны".