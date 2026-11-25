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В Европе сейчас есть мнение о том, что если Россия не в состоянии одержать военную победу над Украиной, то она не может диктовать европейцам, как им строить в будущем свою безопасность. Но этот тезис является страшным заблуждением. Такое мнение Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил в разговоре с журналисткой французского журнала Le Point.

Глава государства отметил, что впервые услышал от журналистки утверждение о том, что европейцы на основании такого тезиса не хотят разговаривать с Россией о структуре безопасности. "Вы для меня открыли, как у нас говорят, Америку. Я от вас впервые слышу, что европейцы на основании этого тезиса не хотят разговаривать о будущем нашего европейского континента. Cтруктура безопасности - это и есть в будущем главное", - сказал Александр Лукашенко.

Он подчеркнул географическое положение Беларуси. "Я почему говорю о нашем континенте? Потому что Беларусь является центром Европы. У нас в Полоцке географический центр Европы. Это не мы придумали, это общепризнанно. А география играет немалую роль в том числе и в политике. Европа не может отмахнуться от того, что географический центр находится в Беларуси", - отметил Президент.

quote Я вам подчеркну, от Беларуси кое-что зависит в этой системе безопасности. Александр Лукашенко

Он напомнил о серьезных последствиях предыдущих войн, которые проходили через территорию нашей страны. Наиболее разрушительными оказались война с Наполеоном в 1812 году и жестокая борьба с фашистской Германией. "Наполеон туда-сюда прошелся по Беларуси - ничего не осталось фактически. Особенно во время Второй мировой войны эпицентр был здесь, очень много погибло людей. Мы это все помним, я как историк хорошо знаю историю своего государства", - сказал он.

"И от нас кое-что зависит. Не только от России, но и от нашего народа, от Беларуси кое-что зависит. Свидетельством тому является то, что мы постоянно в контакте с вашим Президентом (лидером Франции Эммануэлем Макроном - прим. ред.), пусть опосредованно. Мы с ним по телефону разговариваем, его и наши люди встречаются. Мы говорим с ним о мире. И то, что я слышу от вас и в ваших средствах массовой информации, и не только ваших, - совсем другое. Это противоречит тому, о чем мы разговариваем", - подчеркнул белорусский лидер.

По его словам, Эммануэль Макрон считает, что на европейском континенте должен быть мир, в Украине прежде всего, и что исключить Россию и Беларусь из процесса мирного урегулирования и будущего Европы невозможно. "Многие вопросы обсуждаем: установление нормальных отношений, экономические и так далее. Я вижу, что это абсолютный прагматик, он понимает, что происходит. Поэтому ваше заявление - я понимаю, что оно, наверное, так и прозвучало от кого-то, что раз Россия не может победить в войне с Украиной, то зачем с ней разговаривать - это страшное заблуждение", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Он предупредил об опасности такого подхода. "Если из этого исходить, то, наверное, мы можем дойти и до Третьей мировой войны на нашем континенте, как когда-то это было. Или же еще хуже. Третья мировая война может привести к ядерному противостоянию. Это уже опасно для всех. Я об этом недавно говорил: за океаном отсидеться не получится. Поэтому ни в коем случае так рассуждать нельзя. Не может быть в Европе никакой структуры и никакой безопасности без Востока, без России. Поэтому ни в коем случае из этого посыла исходить нельзя. Это моя точка зрения", - заключил Президент Беларуси.