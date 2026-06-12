"Все зависит от желания нескольких человек": Лукашенко дал прогноз по миру в интервью "Аль-Арабии"

Президент дал интервью телеканалу "Аль-Арабия". Во Дворце Независимости 12 июня - большой и откровенный разговор о глобальных вызовах и горячих точках в регионе и мире (об их причинах и возможном разрешении). Позицию Беларуси наш Президент озвучил в интервью одному из самых влиятельных медиа Ближнего Востока - телеканалу "Аль-Арабия".

Александр Лукашенко ответил на два десятка вопросов. Президент поделился своим мнением о происходящих в мире глобальных изменениях, рассказал о контактах с США и странами Евросоюза, а также о милитаризации в ряде европейских стран.

Подготовка Красного зала Дворца Независимости, как правило, означает только одно - интервью иностранным СМИ. Всегда на эту позицию есть очередь, не всегда она быстро двигается, потому что "есть очередь" - позиции и прогнозы по многим вопросам именно Президента Лукашенко интересны почти всем информационно активным каналам, программам и журналистам. Политический опыт уникальный, отсюда инсайды на самом высоком уровне, а главное – помните, "что будет" на 10 шагов вперед.

Охват - 400 млн человек

Интервьюировала главу государства ведущая и корреспондент "Аль-Арабии" Мелинда Нусифора. По происхождению австралийка. Работала в крупных медиа у себя дома, затем в Турции, теперь в Эр-Рияде. Это штаб-квартира "Аль-Арабии". Формат круглосуточный. Вещание доступно в 150 странах мира. Охват интервью с Александром Лукашенко составит предположительно 400 млн человек.

2 ключевых конфликта: прогнозы на мир

Весь разговор получился довольно разноплановым. Но начнут с обсуждения двух ключевых конфликтов - это конфликт между Украиной и Россией и конфликт на Ближнем Востоке. Журналистка сделала акцент на том, что военные действия идут недалеко от белорусско-украинской границы. Александр Лукашенко, отвечая на вопрос о перспективах завершения конфликтов, рассказал, с чем связаны главные надежды на мир.

"Мир очень неспокоен сейчас именно из-за человеческого фактора. Не Господь нам подарил эти войны. Это мы сами к этому пришли. Поэтому нам надо и думать о том, как эти войны прекратить, - сказал Александр Лукашенко. - Что касается вопроса, можно ли вообще прекратить эти войны, особенно здесь, в нашем регионе (да и в вашем регионе, где вы работаете, - на Ближнем Востоке), как никогда раньше мы имеем такую возможность прекратить эти войны".

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"Все зависит от желания буквально нескольких человек. Если такое желание будет, то эти войны можно закончить в этом году точно. И даже конфликт России и Украины можно в этом году закончить", - отметил Президент.

"Там нет вариантов, кроме как прекратить войну. И она в этом году будет прекращена. Я надеюсь, что даже в ближайшее время. Прежде всего между Соединенными Штатами Америки и Ираном, как принято говорить. Хотя я не считаю, что это война между американцами и иранцами. Это война прежде всего между Израилем и Ираном, в которую американцы оказались втянуты из-за недальновидной позиции и политики отдельных руководителей Соединенных Штатов Америки", - заявил белорусский лидер.

По его словам, сейчас обстоятельства таковы, что они диктуют прекращение данной войны. "Я знаю позицию президента Соединенных Штатов Америки, от которого многое зависит в прекращении этой войны, - он нацелен на то, чтобы эту войну прекратить. Еще раз подчеркиваю: потому что другого выхода нет, другого решения здесь нет. И в этом отличие этого конфликта в Ормузском проливе и Оманском заливе от войны в Украине. Здесь более сложный конфликт, нежели там, в Иране", - отметил глава государства.

Александр Лукашенко подчеркнул, что объективные обстоятельства и условия заставляют американское руководство прекратить военное давление на Иран. "Ну а Израиль будет зависеть полностью от позиции Соединенных Штатов Америки", - заявил белорусский лидер.

"Поэтому в этом году, я считаю, эти конфликты можно прекратить. И я даже не надеюсь, а у меня уверенность такая, что они будут прекращены", - резюмировал Александр Лукашенко.

Ближний Восток: кто тянет с решениями?

Еще одна зона внимания всего мира сейчас - это ближневосточный конфликт. То затихает, то стороны снова обмениваются ударами. Трамп уже объявил о фактическом завершении войны и скором подписании всех необходимых соглашений, а Тегеран рисует иную картину… Причем во всем этом больше всего израильских опасений и интересов. Так кто действительно тянет с перемирием? Президент дал свой геополитический расклад.

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"Прежде всего, надо быстрее (если пользоваться вашей терминологией) действовать Соединенным Штатам Америки. И поменьше должно быть вокруг этого разговоров со стороны Трампа и других - советников его. А должно быть движение, - сказал глава государства. - В данном случае многое зависит не от Ирана, а от США. Объективно на Иран воздействуют все его союзники. И прежде всего Россия, Китай. Они просто подталкивают Иран к тому, чтобы была заключена, как Трамп говорит, сделка, чтобы дипломатическим путем прекратить этот конфликт".

Александр Лукашенко обратил внимание, что конфликт вокруг Ирана очень сильно, в отличие от украинского конфликта, влияет на мировую экономику и жизнь людей.

"Поэтому дело не в Иране. Иран просто порой реагирует на действия Соединенных Штатов Америки, которые прежде всего затягивают этот конфликт. Иранцы действуют просто: "Раз вы так себя ведете, мы тоже будем себя вести таким образом", - считает Президент.

Александр Лукашенко отметил, что это только то, что видно на поверхности. "Мы не видим с вами глубины, потому что не участвуем в этих переговорах. А там под этим "покрывалом" могут быть разные тенденции. И учитывая, что в США иногда утром говорят одно, вечером - другое, тут трудно понять, что происходит на самом деле", - заметил он.

Вместе с тем Президент уверен, что объективные обстоятельства и причины подталкивают вовлеченные стороны - США, Израиль и Иран - к тому, чтобы этот конфликт был закончен.

Полтора часа беседы и около 20 вопросов

Полтора часа беседы, около 20 вопросов. Рассказал Александр Лукашенко о контактах с США и странами Евросоюза. Высказался на тему милитаризации у западных соседей. Уже после разговора Мелинда Нусифора поделилась впечатлениями и обозначила формат, в котором это интервью будет дано. Что, безусловно, подогреет интерес зрителей на разных континентах.

Мелинда Карен Нусифора, ведущая международных новостей и корреспондент телеканала "Аль-Арабия" news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bebbf3a9-7e7c-4f19-a531-a1f932872ba3/conversions/56c1b275-135f-400f-9eb7-05995bed096e-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bebbf3a9-7e7c-4f19-a531-a1f932872ba3/conversions/56c1b275-135f-400f-9eb7-05995bed096e-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bebbf3a9-7e7c-4f19-a531-a1f932872ba3/conversions/56c1b275-135f-400f-9eb7-05995bed096e-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bebbf3a9-7e7c-4f19-a531-a1f932872ba3/conversions/56c1b275-135f-400f-9eb7-05995bed096e-xl-___webp_1920.webp 1920w

Мелинда Карен Нусифора, ведущая международных новостей и корреспондент телеканала "Аль-Арабия":

"Это интервью будет показано целиком в рамках моей программы, обычно это шоу дебатного формата, но если интервью очень интересное, мы посвящаем все время ему. Именно так будет в этот раз, не будет никакого монтажа. Не будем резать, пойдет целиком. Наш канал вещает на английском и на арабском. Охват будет 400 млн человек. Если канал транслирует только мнения отдельных лидеров, у аудитории складывается очень однобокая картина мира. Наш канал не такой. Мы хотим представить разнообразные точки зрения из разных уголков Земли, чтобы наши зрители сами могли принять решение, сформировать свое мнение на почве услышанного. Именно поэтому мы особенно ценим возможность пообщаться с белорусским Президентом".