Лукашенко: В межкультурном общении я стараюсь всегда белорусскую культуру продвинуть

Президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркнул, что в переговорах на любые темы - от спорта до экономики - всегда продвигает свое, белорусское. Об этом он заявил 22 ноября на встрече в МГЛУ со студентами вузов гуманитарного профиля Минска в формате "Открытый микрофон", сообщает БЕЛТА.

Один из вопросов главе государства касался межкультурного общения. Студентка МГЛУ, получающая образование по специальности "межкультурные коммуникации", отметила огромный опыт Александра Лукашенко как главы государства в общении с представителями различных культур и попросила поделиться формулой успеха в межкультурном взаимодействии.

Президент парировал, что вряд ли у него какая-то особая формула успеха в этой теме. "Иногда ты настолько завязан, зациклен на каком-то вопросе, что даже и про культуру не думаешь. Потому что часто напротив тебя, когда ведешь переговоры, с кем-то встречаешься в аудиториях, не совсем "культурные" люди, не совсем понимают нашу культуру", - отметил он.

"Поэтому в межкультурном общении я стараюсь всегда свою культуру продвинуть, протолкнуть, продавить. В этом моя работа. И не только в культурном отношении, но и в спорте, образовании, здравоохранении, экономике, промышленности, сельском хозяйстве, торговле и так далее. В этом моя суть", - подчеркнул белорусский лидер.

Одним из важных достижений Беларуси в сфере межкультурного общения Президент назвал Фестиваль национальных культур в Гродно, который уже стал традиционным событием и завоевал авторитет. "Приятно посмотреть. И этот фестиваль все больше становится знаковым", - заметил Александр Лукашенко. Очень важно, по его словам, чтобы со стороны государства была всесторонняя поддержка в проведении таких мероприятий: "В межкультурном диалоге главное - организация, покровительство всего этого".