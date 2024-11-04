3.39 RUB
3.42 USD
3.59 EUR
Лукашенко: В межкультурном общении я стараюсь всегда белорусскую культуру продвинуть
Президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркнул, что в переговорах на любые темы - от спорта до экономики - всегда продвигает свое, белорусское. Об этом он заявил 22 ноября на встрече в МГЛУ со студентами вузов гуманитарного профиля Минска в формате "Открытый микрофон", сообщает БЕЛТА.
Один из вопросов главе государства касался межкультурного общения. Студентка МГЛУ, получающая образование по специальности "межкультурные коммуникации", отметила огромный опыт Александра Лукашенко как главы государства в общении с представителями различных культур и попросила поделиться формулой успеха в межкультурном взаимодействии.
Президент парировал, что вряд ли у него какая-то особая формула успеха в этой теме. "Иногда ты настолько завязан, зациклен на каком-то вопросе, что даже и про культуру не думаешь. Потому что часто напротив тебя, когда ведешь переговоры, с кем-то встречаешься в аудиториях, не совсем "культурные" люди, не совсем понимают нашу культуру", - отметил он.
"Поэтому в межкультурном общении я стараюсь всегда свою культуру продвинуть, протолкнуть, продавить. В этом моя работа. И не только в культурном отношении, но и в спорте, образовании, здравоохранении, экономике, промышленности, сельском хозяйстве, торговле и так далее. В этом моя суть", - подчеркнул белорусский лидер.
Одним из важных достижений Беларуси в сфере межкультурного общения Президент назвал Фестиваль национальных культур в Гродно, который уже стал традиционным событием и завоевал авторитет. "Приятно посмотреть. И этот фестиваль все больше становится знаковым", - заметил Александр Лукашенко. Очень важно, по его словам, чтобы со стороны государства была всесторонняя поддержка в проведении таких мероприятий: "В межкультурном диалоге главное - организация, покровительство всего этого".
Еще один свежий пример - "Марафон единства", который сейчас проходит в Беларуси. "Начинали с концерта, а дальше идет совершенствование. И там также осуществляется определенный диалог среди участников этого мероприятия", - сказал Президент, заметив, что не всегда там проходит все гладко, но из этого нарабатывается опыт и делаются соответствующие выводы.
Президент
Все
257 человек из 16 стран приобрели гражданство Беларуси по указу Александра Лукашенко
Преследуемому по политическим мотивам в Польше Томашу Шмидту предоставлено убежище в Беларуси
В МГЛУ состоялся "Открытый микрофон с Президентом"
Лукашенко: В переговорах между Россией и Украиной не должны быть ущемлены интересы Беларуси
Политика
Все
Общество
Все
Ляхнович: Грузоперевозки всеми видами транспорта в 2024 году возросли на 102,6 %
В какой белорусской продукции заинтересована Бразилия?
Концерт на заводе и звездные гости. Расскажем, чем "Марафон единства" в Могилеве удивляет участников
Глава МИД РФ рассказал, что Беларусь и Россия делают для недопущения фальсификации истории
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Появилось видео из почтового отделения в Дрибинском районе, где убили пенсионерку
В Красноярском крае из-за отравления в школе госпитализировали 37 человек
В Дрибинском районе мужчина избил посетителей на почте, один человек скончался
На северо-западе Пакистана неизвестные напали на конвой - погибли около 40 человек