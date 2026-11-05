Лукашенко: В сельском хозяйстве не должно быть иждивенческого подхода

Краткий пересказ от ИИ

Большие перемены в одном из самых известных сельхозпредприятий Могилевской области. Сегодня Президент побывал в Городце, где за последний год была проделана масштабная работа по модернизации животноводческих комплексов и территорий.

В свое время здесь работал сам Александр Лукашенко - и потенциал этих мест, даже несмотря на непростые почвы, всегда оценивался высоко. Но чтобы был результат, важно придерживаться и технологической, и организационной дисциплины. За последний год - после жесткой критики Главы государства - хозяйство преобразилось. Сегодня, общаясь с местными жителями, Президент говорил прямо о том, как важно эффективно работать в АПК и в целом дать толчок развитию востока Беларуси, и если говорить глобально - предложить молодежи направления для движения страны вперед.

Соскучиться по Городцу журналисты еще не успели. Прошлой осенью визит Президента в это хозяйство стал очень резонансным.

Реакция Первого на бардак была жесткой. Здесь в свое время работал сам Александр Лукашенко, знает каждый метр, каждую деревню и понимает, что на этих землях можно сделать больше, если будет дисциплина.

В этот раз Александр Лукашенко сразу делится мыслями о том, что будет работать в таких местах. Нужно делать ставку не столько на молоко, сколько на мясо - строить небольшие фермы по откорму именно мясных пород. Делать сразу технологично и капитально.

Президент ориентирует на строительство небольших ферм для разведения мясных пород

Александр Лукашенко ориентирует на строительство по стране небольших ферм по откорму КРС мясных пород. Речь идет прежде всего об удаленных территориях в районах, где нерентабельно заниматься молочным направлением с точки зрения логистики, экономики. Но с учетом наличия кормовой базы там есть возможность развивать мясное направление, которое особенно сейчас имеет хороший экспортный потенциал и приносит прибыль. Для этого, что немаловажно, также нужно меньше трудовых ресурсов.

Глава государства критически заметил в адрес руководителей, что это начали делать только после его поручения: "В этом и вся наша беда, и наши проблемы - без поручения мы ничего не делаем".

"Там 200 га земельных угодий. 200 га могут прокормить 100 голов. Вот взяли и поставили хозяйство со всем шлейфом", - привел пример Александр Лукашенко.

"Нам придется это делать. В Витебской области обязательно, - сказал глава государства. - И строить в таких "темных" местах. Надо шевелиться. Надо делать это все быстро".

Он уверен, что много таких территорий есть и в Могилевской, Минской областях, а частично и в других регионах. Соответственно, для наполнения подобных ферм нужно развивать в стране племенное животноводство.

"Нам надо разумно подходить к тому, где что делать. И делать капитально и технологично", - требует Президент.

Апгрейд для Городца

Прошлогодний разбор полетов в Городце сильно взбодрил хозяйство. Здесь есть возможность для того, чтобы иметь хороший АПК. Но отсутствие строгих подходов и дисциплины привело к тому, что хозяйство оказалось в аутсайдерах. В первую очередь было важно навести порядок и эффективно задействовать каждый клочок земли.

В этом году в Городце уже новый директор. Начинает с базы, которая в свое время руководителям сельхозпредприятия и не снилась.

Программа модернизации для "АСБ-Агро Городец"

Весной была разработана программа модернизации Городца. Теперь уже под крылом "Могилевоблгаза". Работа кипела последние месяцы. Сделали навес для сельхозтехники, ремонт мехмастерской, модернизировали мойку агромашин и благоустроили территорию. Обновили склад для хранения удобрений. Возвели профилакторий для телят. Построили две силосные траншеи, реконструировали ферму по откорму молодняка и молочно-товарный комплекс.

Александр Лукашенко при этом подчеркнул необходимость поддержания не только трудовой дисциплины, но и дисциплины расчетов с добросовестными работниками. Люди должны понимать, что их доход напрямую зависит от вложенного труда. "Все разгильдяи и пьяницы должны видеть, кто работает, тот и зарабатывает", - сказал белорусский лидер.

Президент: В основе - жизнь людей

Президент напомнил, что при принятии решений по развитию сельхозпредприятия, строительству тех или иных объектов важно учитывать как экономику производства, так и местные реалии, жизнь людей.

Железная дисциплина в сельском хозяйстве

Сегодня здесь трудится 130 человек, подросла зарплата. Эффект для Городца даст и новая ферма по разведению мясных пород. Именно такую возвели возле деревни Кривель.

Теперь важно максимально эффективно задействовать новые объекты, снижать издержки в сельхозпроизводстве, обеспечивать прибыльную работу и рассчитываться по долгам. И во многом ключ к этому - дисциплина и соблюдение технологий. "Задачу начертил, нарисовал. Не сделано - к Хренину, министру обороны. Будут зимой копать землю и спать в палатках, - дал совет Президент. - Железной должна быть дисциплина - это не моя выдумка. Другого пути нет".

В мире, где голодает под 800 миллионов человек, можно и нужно развивать сельское хозяйство. Спрос на продовольствие будет только расти. Вместе с помощником по региону они пройдутся по цифрам выручки и затрат именно этого агропредприятия. Вложено немало - ждут отдачи. Впрочем, как и вообще от АПК.

Александр Лукашенко особо подчеркнул, что в сельском хозяйстве не должно быть иждивенческого подхода. Надо смотреть, кого поддерживать, а кого нет. "Это не значит, что мы не будем поддерживать сельское хозяйство. Нам ничего тут ломать не надо. Но где-то донастраивать будем. Деньги надо вкладывать, чтобы была отдача", - требует Президент.

Новый комплекс для разведения мясных пород

Новая ферма рассчитана на 800 голов - пока здесь поменьше. Герефорды - популярная у нас порода. Нрав у животных спокойный и неприхотливый. Мясо - вкусное и мраморное. Идет хорошо, в том числе и для поставок на экспорт. Президента встречает бригадир фермы Юрий Махорин.

Возвели ферму быстро, конструкции легкие. Работу организовали с минимальным штатом. Подход Президента - тем, кто действительно вкалывает, - зарплаты не жалеть. Пройдутся по многим технологическим моментам, но в целом оценка проделанной работы высокая.

"Здесь курорт. Слава богу, что у меня этого не было - я бы Президентом не стал. Я бы никогда не уехал из этого хозяйства, если бы у меня было это все", - сказал глава государства.

Глава государства в целом хочет дать серьезный толчок развитию сельхозпроизводства на востоке страны - в Витебской, Могилевской и Гомельской областях. "Мы уже все вам показали, как надо. Будем требовать. Деньги вложили немалые - нужен результат", - сказал он.

Обновление мехмастерских в Городце

Серьезный апгрейд случился с машинным двором - еще год назад он не выдерживал никакой критики. Ни состояние техники, ни сами помещения. Не было должной организации работы - была банальная бесхозяйственность. Это видно по прошлогодним кадрам.

Президент придал ускорение - и сегодня мастерские не узнать. Приятно посмотреть, да и работать механизаторам в таких условиях куда комфортнее.

Президент пообщался с жителями агрогородка Городец

Несмотря на такой промозглый ноябрь, общение с местными жителями получилось очень теплым.

Подходы Президента людям известны еще с тех времен, когда он трудился на одной ниве. Все получится у Городца и сегодня.

"Сегодня в Городце есть все. Входите в колею и начинайте работать так, чтобы вы ни от кого не были зависимы. На сегодняшний день я вижу, что вы можете работать, - сказал Президент. - Все, что в вас вложили, должно быть с избытком получено, с запасом. И с долгами надо рассчитаться. Все, что сделано, так и должно быть".

"Моя задача - чтобы у вас был мир, покой. Чтобы ваши детки росли, работали. Работы всем хватит, предостаточно", - отметил белорусский лидер.

Лукашенко: Нужно предложить молодежи модель для движения вперед

К этим местам у Президента особое личное отношение. Это пристальное внимание не просто ностальгия, а стремление в принципе улучшить положение дел в регионах, чтобы был комфорт жизни и экономика для тех, кто живет в глубинке.

"Берегите то, что есть. Это - наше. Смотрите, чтобы вашим детям было где жить и работать", - ориентировал глава государства.

"Почему я тороплюсь (осуществить планы по преобразованию. - Прим. news.by) где-то - в промышленности, в лесу, на селе? Чтобы они (молодежь. - Прим. news.by) увидели, как надо, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Чтобы наше поколение за оставшееся время предложило молодежи, новому поколению вариант развития нашей страны, и даже не развития, а движения вперед. Вот весь смысл".

Александру Лукашенко подарят икону ручной работы и сборник воспоминаний местных жителей, которым в свое время довелось работать с первым Президентом страны.

Развитие регионов - приоритет

Опыт развития этих территорий и организации работы в сельском хозяйстве показателен. Тиражировать будут и в других районах. Шкловский район должен стать примером для подражания. Подходы отрабатывают именно здесь, для всех. И предметный разговор, это анонсировал Президент, предстоит в ближайшие дни.