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Лукашенко в скором времени проведет встречу с Путиным и совершит визит в Китай

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Фото: belta.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко анонсировал свою скорую встречу с Президентом России Владимиром Путиным и визит в Китай. Об этом он заявил на совещании по вопросам развития в Беларуси машиностроения, пишет БЕЛТА.

"Буквально через пару дней мы встретимся с Владимиром Владимировичем Путиным. И если нужно будет обсудить на нашем уровне какие-то вопросы, мы их обсудим", - сказал глава государства.

Александр Лукашенко отметил, что 2025 год будет непростым в силу определенных причин. "И наши традиционные рынки, где мы работали успешно, надо расширять. Поэтому вот эти визиты в Оман, Эмираты. В Китай в ближайшее время и так далее. Это речь идет о диверсификации наших рынков. Как мы их называли, третье наше направление - дальняя дуга. Об этом шла речь", - заявил белорусский лидер.

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