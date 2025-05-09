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Лукашенко вместе с зарубежными лидерами возложил цветы и венок к Могиле Неизвестного Солдата
Президент Беларуси Александр Лукашенко вместе с Президентом России Владимиром Путиным и другими зарубежными лидерами возложил венок и цветы к Могиле Неизвестного Солдата у стен московского Кремля, сообщает БЕЛТА.
Во время церемонии главы делегаций почтили память погибших минутой молчания.
До этого на Красной площади Александр Лукашенко вместе с коллегами из других государств наблюдал за парадом Победы.
Президент Беларуси прибыл с рабочим визитом в Москву 8 мая, накануне Дня Победы. Вечером этого же дня в Кремле состоялся концерт по случаю 80-й годовщины Великой Победы.
Гостями торжественных мероприятий в российской столице стали более 20 глав государств. В их числе лидеры стран СНГ, а также Китая, Бразилии, Словакии, Сербии, Вьетнама, Монголии, Зимбабве, Кении, Мьянмы, Экваториальной Гвинеи и других стран.