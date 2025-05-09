Лукашенко вместе с зарубежными лидерами возложил цветы и венок к Могиле Неизвестного Солдата

Фото: РИА Новости news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bcd4e44e-7904-4fbf-96e2-9cec26c01449/conversions/be4062b5-5b8c-473a-87f8-317c26385070-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bcd4e44e-7904-4fbf-96e2-9cec26c01449/conversions/be4062b5-5b8c-473a-87f8-317c26385070-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bcd4e44e-7904-4fbf-96e2-9cec26c01449/conversions/be4062b5-5b8c-473a-87f8-317c26385070-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bcd4e44e-7904-4fbf-96e2-9cec26c01449/conversions/be4062b5-5b8c-473a-87f8-317c26385070-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: РИА Новости

Президент Беларуси Александр Лукашенко вместе с Президентом России Владимиром Путиным и другими зарубежными лидерами возложил венок и цветы к Могиле Неизвестного Солдата у стен московского Кремля, сообщает БЕЛТА.

Во время церемонии главы делегаций почтили память погибших минутой молчания.

До этого на Красной площади Александр Лукашенко вместе с коллегами из других государств наблюдал за парадом Победы.

Президент Беларуси прибыл с рабочим визитом в Москву 8 мая, накануне Дня Победы. Вечером этого же дня в Кремле состоялся концерт по случаю 80-й годовщины Великой Победы.