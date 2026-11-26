Президент Беларуси Александр Лукашенко внес в Палату представителей законопроект "Об амнистии в связи с Годом белорусской женщины", сообщает пресс-служба белорусского лидера.

В первую очередь амнистия затронет женщин, совершивших преступления в несовершеннолетнем возрасте, многодетных матерей, беременных женщин, пенсионерок, женщин с инвалидностью, а также осужденных за преступление по неосторожности.

Амнистия коснется и мужчин, которые совершили преступления в несовершеннолетнем возрасте. Им также будет предоставлен шанс быстрее вернуться к нормальной жизни.

В основу законопроекта положены гуманизм, уважение к женщине и материнским чувствам. Этот шаг призван способствовать скорейшему возвращению юных белорусских граждан под присмотр своих матерей и бабушек, а взрослых женщин - к своим детям.