Торжественная церемония вручения государственных наград прошла 14 сентября во Дворце Независимости. Традиционно в важные для Беларуси даты Президент лично вручает отличившимся белорусам в работе, науке либо службе знаки отличия.

Медики, учителя, аграрии, спортсмены, инженеры, люди искусства, военные - поощрение каждодневного труда, который приносит реальный экономический эффект. Это одновременно и признание человека как уже сложившегося профессионала, и аванс - сделать по возможности еще лучше.

В Беларуси на самом высоком уровне видят людей и коллективы. Всегда именно этот фактор решал, насколько быстро страна может идти вперед в технологиях, безопасности, здоровьи и повышении уровня жизни людей. Белорусы сегодня единая нация, сами принимают решения о будущем страны.

Президент вручил государственные награды заслуженным профессионалам

Фамилию Сергея Анатольевича Красного в мире людей, которые так или иначе столкнулись с онкологией своей или близких, знают все. Замдиректора по научной работе центра имени Н. Н. Александрова в Боровлянах курирует многие инновации в исследованиях по всем направлениям в онкологии. Большой акцент делают на восстановительные операции, чтобы люди жили дальше без ограничений и комплексов. Специалисты работают над улучшением программ скрининга, чтобы поймать рак на первых стадиях, и над новыми молекулярно-генетическими исследованиями. В общем делают все, чтобы лечить рак в Беларуси было равно лечить, задавая мировые стандарты.

Сергей Красный, заместитель директора по научной работе РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н. Н. Александрова:

"За 35 лет все изменилось кардинально. Если бы мне тогда сказали, что мы сегодня в арсенале будем иметь такие уникальные средства, я бы не поверил. В те годы это была бы просто фантастика. Прогресс молниеносный. Если 35 лет назад умирало более 80 % всех онкологических пациентов, то сегодня мы излечиваем 70 %, при 1-2 стадии - вообще практически 100 %. Поэтому мы сегодня живем в уникальное время, когда рак из абсолютно смертельного заболевания переходит в разряд хронического".

В совокупности за свою работу и работу команды в этом направлении Сергей Анатольевич получил звание "Заслуженный деятель наук".

Сама церемония вручения государственных наград перед 17 сентября, перед Днем народного единства, уже традиция. В истории Беларуси было немало сложных периодов, после которых страна восстанавливалась только за счет труда людей, на чье время приходились эти события. Поколения подхватывали. Например, Николаю Петровичу Мочанскому 72 , он продолжает летать и учить молодых летчиков. Спросили уже заслуженного пилота про секреты такого профессионального долголетия.

Николай Мочанский, начальник Минского городского клуба ДОСААФ, летчик-испытатель:

"Конечно же, в голове мысли разные о том, что путь летчика небольшой в небе. Вспоминаешь всех своих инструкторов, кто тебя поднял в небо, кто тебе дал возможность стать летчиком и подняться в небо и по сей день летать".

Не всегда подвиг, но всегда каждодневный труд

Государственные награды для таких людей в истории суверенной Беларуси реже про подвиг, но всегда про каждодневный труд, за которым обязательно приходят результаты. Все как один - увлеченные профессионалы в своем деле.

Есть и те, кто сразу знал, кем хочет быть. Геннадий Михайлович Эйсмонт, заместитель председателя по производству, любимому делу отдал большую часть жизни. Когда-то он пропадал с отцом в поле, а потом, окончив Гродненский государственный сельскохозяйственный институт, вернулся в родной СПК. Мужчина пошутил, что и за орденом Почета отпустили совсем ненадолго, ведь осень - активное время работы.

Геннадий Эйсмонт, заместитель председателя по производству СПК имени Деньщикова Гродненского района:

"Я все время с отцом работал на уборке с 4-го класса. Я видел, как это делается, любил это все, поэтому выбрал профессию неслучайно. 35 лет я работаю в сельском хозяйстве. Никогда не думал, что буду удостоен такой награды. Просто работал изо дня в день долгие годы на своей родной земле. Сейчас мы занимаемся севом озимых зерновых, убираем кукурузно-зеленый корм на силос, занимаемся уборкой сахарной свеклы, убираем яблоки. Работы много".

Как вести себя во время церемонии - отдельное искусство, поскольку волнение здесь - такая же естественная история, как и их профессионализм. Но так и должно быть перед заметным рубежом.

Татьяна Холодович, инструктор по спорту в группе связи и обеспечения пограничной службы:

"Я выиграла чемпионат Европы, была пятой на Олимпийских играх".

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил всех собравшихся и с высокими наградам, и с приближающимся Днем народного единства. Он занял почетное место в одном ряду с Днем Победы и Днем Независимости для белорусов. 17 сентября 1939 года - важнейший этап в становлении национальной государственности.

Президент: Дата 17 сентября всегда была в нашем сердце

"После возвращения западных земель в состав БССР мы стали единым народом с общей историей, культурой и языком, которые в Западной Беларуси под польским гнетом были запрещены. Сегодня это трудно представить, но так было. Как были и белорусы, которые не жалели жизни, чтобы мы "маглi людзьмі звацца". Таких людей было немало. И хотя мы стали широко отмечать День народного единства недавно, до последнего, излишне порой стараясь щадить чувства западного соседа, эта дата все-таки была в сердце нашего народа. И подтверждение тому - почти 200 улиц, проспектов, площадей и бульваров, названных в честь этой даты - 17 сентября. Наверное, еще рано делать выводы. Но я уже вижу: праздник прижился и полюбился, занял почетное место в одном ряду с Днем Победы и Днем Независимости. История не раз доказывала: что бы ни происходило, белорусов купить невозможно, их невозможно запугать и разъединить", - подчеркнул глава государства.

Все собравшиеся сегодня похожи темпом жизни. У людей в зале нет лишних выходных, нет неважных для них деталей или неважных людей, если речь идет об их коллективах. Президент это тоже понимает.

Глава государства поблагодарил всех награжденных за то, что они делают для страны, за честный труд, талант, бессонные ночи и работу без выходных. "А без этого таких высоких результатов, которых вы достигли, не бывает", - отметил он.

"Ордена, медали и почетные звания - знак того, что страна видит и ценит ваши усилия. Это благодарность от миллионов соотечественников и, естественно, лично от меня - за мир, благополучие, счастливое настоящее и прекрасное будущее. Такие люди, как вы, всегда стремятся к новому, совершенному и своим трудом показывают пример высокого служения нашему Отечеству", - подчеркнул Президент.

Александр Лукашенко от всего сердца поздравил собравшихся с заслуженными наградами и пожелал им крепкого здоровья, мира, добра и новых достижений на благо Родины.

Глава государства сделал акцент: вручение госнаград - только начало мероприятий на высоком уровне, посвященных 17 сентября. Для того чтобы в полной мере оценить ценность этой даты в календаре, потребуется еще немало времени.

Президент: Мы - единая нация

Глава государства подчеркнул, что это мероприятие высокого уровня открывает марафон чествования и празднования великого дня - Дня народного единства. "Мы, может быть, не совсем осознаем, что это за праздник, достижение и (в чем его. - Прим. ред.) величие, - отметил Президент. - Чтобы все это осознать по-настоящему, народы проходят через тяжелейшие испытания. Нам не надо об этом рассказывать, потому что у нас у порога наши родные люди проходят такие испытания. Я бы не хотел, чтобы это случилось. Лучше тихо, спокойно, но так, как есть. Пройдет время, мы по-настоящему, каждый в своей душе, сердце оценим величие того, что случилось в середине прошлого века".

"Мы сегодня единая нация. Самое главное - мы здесь принимаем решения о будущем нашей страны", - подчеркнул глава государства.

"Хочу вас заверить, что как Президент, которому вы доверяете, сделаю все, чтобы на нас никогда не показывали пальцем. А если и показывали, то как сейчас - с завистью", - заявил белорусский лидер. Хоть кто-то и называет белорусов "агрессорами" или еще как-то, но на самом деле в Беларуси мирные люди, которые знают цену единства, знают цену войны и не хотят повторения подобных событий.

"Я это хорошо помню и сделаю все для того, чтобы вы не были как минимум разочарованы", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Ордена, медали и почетные звания

Ордена, медали и почетные звания - сама церемония заставляет задуматься о том, сколько всего уже сделано. Очевидно, профессионалы в своей сфере еще многое сделают по своим направлениям.

Орденом Трудовой Славы наградили открытые акционерные общества "Планар" и "ИНТЕГРАЛ", а также токаря-расточника цеха опытного производства № 1 ОАО "Минский тракторный завод" Владимира Флейто. Медалью Франциска Скорины награждены заведующий кафедрой биохимии Гродненского государственного медицинского университета Владимир Лелевич и артист заслуженного коллектива Беларуси "Национальный Президентский оркестр Республики Беларусь" Анна Миркос. Отметили и белорусский дипкорпус, благодарность за высокий профессионализм объявлена Дарье Шманай.

Дарья Шманай, советник-посланник посольства Беларуси в России:

"Такая награда - это признание не только моих заслуг, а всего коллектива Министерства иностранных дел. Я хотела бы выразить, поскольку у меня не было сегодня слова, благодарность Президенту Республики Беларусь, потому что это большой знак доверия. Для меня Благодарность Президента - это большое вдохновение больше работать, усерднее продвигать позиции нашей страны за рубежом. Я постараюсь нести ее с большой честью, достоинством, еще больше стараться на благо нашей республики".

В завершении награждения обязательный бокал шампанского - это тоже традиция.