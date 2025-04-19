Лукашенко: Все конфессии живут в Беларуси в атмосфере взаимного уважения, мира и согласия

Межконфессиональный мир - важнейшее достижение Беларуси. В своей новейшей истории белорусская земля не знала разногласий, преследований по религиозному, национальному, расовому признаку.

А сегодня в стране сложилась уникальная этноконфессиональная модель, которая могла бы стать примером для многих. Она основывается на простой формуле: уважение - понимание - согласие. В феврале на встрече с представителями религиозных конфессий Президент Беларуси подчеркивал: государство занимало и всегда будет занимать конструктивную позицию в вопросах, которые касаются духовной жизни людей.

"Все конфессии живут здесь в атмосфере взаимного уважения, мира и согласия. В наши дни это удивительно для многих, в том числе так называемых цивилизованных стран. Сосуществование христианства, ислама, иудаизма и других религий, основы которых не противоречат глубинным ценностям белорусского общества, сплотило и закалило белорусскую нацию. Мы всегда открыты для тех, кто приходит к нам с добром. Так будет всегда", - заявил Александр Лукашенко.