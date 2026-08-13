Лукашенко встретился с передовиками Минской области и вручил им ключи от Belgee: "Вы заслужили это"

Краткий пересказ от ИИ

13 августа Президент Беларуси Александр Лукашенко побывал в полях Минского района, чтобы лично отметить работу тех, кто выдает рекорды на уборке урожая.

Уборочная кампания в стране идет полным ходом. Результат по республике: собрано больше 7 млн т зерна.

Хлебная нива

Золотое море пшеницы, солнце и ветер... Работа в полях сейчас кипит от зари до зари. В Минском регионе оперативный штаб облисполкома пристально следит за тем, как идет страда, - ведется ежедневный мониторинг того, где нужно поднажать, куда на помощь перебросить технику и рабочие руки. В итоге приближаются к финишу уборочной, и результат лучше прошлогоднего.

Глава Минской области: Наше главное достояние - это люди

Председатель Минского облисполкома Алексей Кушнаренко отметил заряженность и самоотдачу аграриев и привел такие цифры: на сегодня 614 комбайнеров намолотили больше 1 тыс. т зерна. 117 - больше 2 тыс. т, 6 человек - больше 3 тыс. т и 2 труженика - больше 4 тыс. т зерна.

Алексей Кушнаренко:

"И вот сегодня у нас появился пятитысячник. Это наш лидер Павел Шутило из Клецкого района. Наше главное достояние - это люди, которые и при любых погодных условиях показывают такой достойный результат".

В эти напряженные дни Президент нашел время, чтобы приехать к людям в поля, понимая, как нелегко дается уборка каждого гектара.

Республиканский каравай уже весит больше7 млн т. Почти треть из этого положил в закрома центральный регион.

Факт Намолот зерна в Минской области составил 2 млн т

На поле агрокомбината "Ждановичи" Президенту вручили подарок - символический сноп по случаю намолота 2 млн т зерна в Минской области. Однако Александр Лукашенко подчеркнул, что останавливаться на этом ни в коем случае не следует.

"С прицелом на 3 миллиона", - сказал он, принимая подарок.

Город хоть и подступает к агрокомбинату "Ждановичи", но предприятию земель хватает. Александр Лукашенко с крестьянской рачительностью напомнил: каждый гектар сельхозназначения должен быть задействован под посевы. Клочки под жилое строительство лучше искать в Минске.

Президент отметил, что государство широко поддерживает агропромышленный комплекс, предоставляя разного рода льготы и оказывая помощь с закупкой минеральных удобрений, топлива, техники и других необходимых средств. В то же время он предложил серьезно подумать над тем, когда действительно нужно выделять средства из бюджета, а когда в этом нет необходимости. "Все дотируем и дотируем из бюджета. Нам надо серьезно подумать в сельском хозяйстве, чтобы за каждый визг и писк поросенка мы деньги не платили. Это бизнес", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Глава государства предложил найти более избирательный подход в предоставлении дотаций сельскому хозяйству: вложенные деньги должны давать соответствующую отдачу. При этом речи о том, что нужно полностью отказаться от дотаций, не идет. "Где-то надо помогать, а то будет, как в Западной Европе: перестали помогать - и сельское хозяйство рухнуло", - добавил он.

Благодарность передовикам жатвы

В агрокомбинат "Ждановичи" на помощь прибыло звено из Клецкого хозяйства "Кухчицы". Идут на хлебной ниве бодро. Комбайнер Павел Шутило еще в начале августа первым в Беларуси взял 4 тыс. т зерна. Рекорды выдает на гомельской машине - уже есть и 5 тыс. т. Не отстают и напарники - высокие показатели у Виталия Кишко, который трудится на отвозке урожая, и у Андрея Алексейчика, который организует весь процесс и, говорят, стоит трех агрономов.

Общаясь с передовиками, Президент поблагодарил их за отличную работу во время жатвы. При этом он отметил: таких людей должно быть гораздо больше.

Президент: Должно быть свое!

Было время, когда такой результат, как сегодня Шутило, выдавали два десятка человек, а не один. Правда, и техника тогда уступала и по мощности, и по качеству. В свое время Президент не дал загубить производство отечественных комбайнов. Вопреки скептикам, которые твердили, что мы все купим, сказал как отрезал: "Должно быть свое".

"Надо свое. И если бы мы тогда не приняли это решение, мы бы комбайнов не имели. Я, конечно, делаю скидку на то, что они, может, в чем-то несовершенны", - сказал Президент и уточнил у Павла Шутило, что нужно доработать в отечественном комбайне.

По словам механизатора, машина хорошая и оборудована всеми необходимыми удобствами.

Президент - аграриям: Спасибо за труд!

Такое ударное звено на уборке - серьезная заявка на успех региональной кампании. И для многих пример того, как стоит работать и куда стремиться. Тех, кто захочет, научат и подскажут - было бы желание.

Как доложил главе государства председатель Минского облисполкома Алексей Кушнаренко, в центральном регионе создается клуб передовиков жатвы "Золотой колос", куда войдут механизаторы, намолотившие более 4 тыс. т. При нем будет действовать школа молодых комбайнеров "Колосок".

Глава государства обратился с просьбой к передовикам делиться опытом и готовить не менее достойную смену.

"Подумайте, как помочь. Будет у нас десяток четырехтысячников и один восьмитысячник, но этого мало. Надо, чтобы таких сотня была, две сотни, чтобы рвались в бой, - подчеркнул Президент. - Помогите нам создать резерв молодых людей. Со стороны государства будет поддержка и помощь в этом плане".

И хоть утром 13 августа была идеальная погода для того, чтобы убирать урожай, день на день, конечно, не приходится. Да и каждая культура капризна по-своему.

Президент высказал опасение за урожай кукурузы и спросил, будет ли зерно в этом году.

"Зерно должно быть не хуже, лучше, чем в прошлом году", - заверил директор ОАО "Кухчицы" Сергей Здрок.

Президент поблагодарил директора ОАО "Кухчицы", под руководством которого работают передовики уборочной.

Руководитель сельхозпредприятия заверил главу государства, что опытные комбайнеры и водители передают опыт молодым аграриям.

Лукашенко подарил передовикам жатвы новые автомобили Belgee

Новенькие авто оказались в поле не случайно. Передовикам Александр Лукашенко презентовал легковые Belgee.

"Мужики, я вам очень благодарен за то, что вы делаете. Как это: Президент встретится с лучшими людьми аграрного сектора и не поблагодарит их за работу? - задал риторический вопрос Александр Лукашенко. - Вы заслужили это".

Момент чествования запечатлели на память - такие трудовые будни рядом с главой государства аграриям точно запомнятся на всю жизнь.

Павел Шутило, тракторист-машинист ОАО "Кухчицы":

"Это большое дело, когда есть поддержка со стороны. Нас директор поддерживает. Видит, что работаем упорно. Все только вперед. Это не только на уборке, но и на посевной, и на пахоте".

Виталий Кишко, водитель автомобиля ОАО "Кухчицы":

"Нужно делать свое дело - и все получится. Мы вот не думали, что выйдем на такой результат. Рады".

Секрет успеха - в постоянной работе и любви к своему делу

Специалист ОАО "Кухчицы" Андрей Алексейчик рассказал о своей работе и поделился видением того, как надо трудиться: "На мне лежит качество уборки, организованность, чтобы были машины на поле заправленные, отремонтировано все. Смотрим, чтобы не было потерь. Надо работать с любовью на земле. Надо любить землю, свою Родину".

Сергей Здрок, директор ОАО "Кухчицы":

"Просто люди все организованно работают, любят свою малую родину, любят то, что они делают, и все четко понимают задачу, поставленную нашим Президентом, что нужно хлеб убрать вовремя и без потерь. Поэтому и работают они всегда на самый максимальный результат".

Президент уехал, и перед тем как вернуться к уборке, герои жатвы оценили подарок. Такой презент - хорошее подспорье для всей семьи и приятная новость для супруги.

У каждого настоящего труженика в Беларуси возможна своя минута славы, за которой многие годы честной работы, бессонных ночей и больших усилий.