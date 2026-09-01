Лукашенко выразил надежду, что ШОС займет одно из ключевых мест в мире

Президент Беларуси Александр Лукашенко в беседе с журналистами на полях саммита ШОС в Бишкеке выразил надежду, что Шанхайская организация сотрудничества займет одно из ключевых мест в мире.

Глава белорусского государства отметил, что нужно внимательно прислушаться к тому, что говорил на саммите в своем выступлении Председатель КНР Си Цзиньпин. "Он главные вещи сказал, что без ШОС не может быть никакого телодвижения в мире. Как когда-то было, помните, без Советского Союза никогда не решался ни один вопрос. Вот хотелось бы, чтобы ШОС заняла свое место. И чтобы никто шевельнуться не мог в мире без одобрения или какого-то кивка со стороны Шанхайской организации сотрудничества, - сказал Президент. - Примерно такое было заявление Си Цзиньпина, что перспектива мира должна определяться Шанхайской организацией сотрудничества. Мы к этому уже подошли. Об этом много говорим. И население у нас огромное, и ресурсы у нас колоссальные в Евразии и на территории ШОС. А конкретных дел у нас немного".

Александр Лукашенко на примерах пояснил, какие конкретные дела имеет в виду: "Против государств ШОС вводятся финансово-экономические санкции. И что? Тишина. Пытаются США там придушить Китай пошлинами - торговая война. Она не закончилась. И что? Более того, совершена агрессия против страны-члена ШОС - Ирана. И что?"

"Хотя бы по этим животрепещущим моментам решение надо было принимать. Хотя бы собраться, поговорить и осудить, показать свою роль. Этого, к сожалению, не произошло", - добавил Александр Лукашенко.