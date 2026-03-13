Лукашенко: Я должен обеспечить безопасность своего народа и своего государства

Александр Лукашенко в общении с журналистами 13 марта обозначил свою позицию по самым актуальным вопросам мировой повестки. Как ситуация на Ближнем Востоке сказывается на мировой экономике? И кому выгодны растущие цены на энергоресурсы? Что ответил Президент Беларуси тем, кто считает "Орешник" своей законной целью? И что обсудим с американцами? Спецпосланник Трампа Коул снова едет в Минск.

Итак, обо всем по порядку. Беларусь и США вернулись к курсу нормализации отношений: в 2025 году прошло несколько раундов переговоров во Дворце Независимости. И вот в медийном поле анонсирован очередной визит. В пятницу, 13 марта, Президент подтвердил: в Минске в ближайшее время пройдет очередной раунд белорусско-американских переговоров. Что будет в переговорной повестке?

Президент: Участники атаки на Иран не добились своих целей

Отвечая на вопросы, касающиеся международной повестки, Александр Лукашенко сказал, что участники атаки на Иран не добились своих целей.

"Мы занимаем аккуратную, взвешенную позицию. Человеческую. С Ираном у нас были добрые отношения, - отметил глава государства. - Разбомбили страну. Древняя страна. Очень духовитые люди, мусульмане. Началась война. Вы видели, я встречался с послом (Ирана. - Прим. ред.). Мы должны были по-человечески поступить. Поступили".

"Мы не ввязываемся в эту войну. Я не хочу навязать своей стране какие-то проблемы. Там американцы с евреями уже столько себе проблем создали..." - заявил Президент.

Александр Лукашенко напомнил, что ранее Израиль разбомбил сектор Газа: "Детей, все перемешали, там ничего живого нет".

"Иран - это огромная страна, горные массивы. Они много прорыли тоннелей и спрятали. Ни одно оружие не достанет. Это должны были израильтяне просчитать и выложить Трампу: "Вот такая ситуация, что будем делать?" Приехали, ружье в руки, вперед... Что получилось? А ничего. Я знаю, что они хотели. Это 4-5 пунктов, начиная от свержения власти и заканчивая бомбежками ядерных объектов, отказа от ядерного оружия. Ничего не получилось", - сказал глава государства.

Более того, Александр Лукашенко подчеркнул, что атака на Иран сплотила народ этой страны, несмотря на те или иные политические противоречия: "Если бы было спокойно, может быть, кто-то моего хорошего знакомого, не дай бог, конечно, и сверг бы. На улицы бы вышли, еще что-то. Они (участники атаки на Иран. - Прим. ред.) думали: "Вот мы бомбанем, и весь народ пойдет против Али Хаменеи". А ничего не получилось. А когда убили Али Хаменеи, там народ вообще - это же духовитые мусульмане - они объединились, и там уже и оппозиции нет".

"Ну что сделали? Ничего. Объекты ядерные? Так они ни один объект не достали. То, что на земле было, так это легко восстановить или заменить. А то, что спрятали в горы, все целое. Они подстегнули процесс обогащения урана. Только хуже сделали", - заявил Президент Беларуси.

Он также рассказал, что Иран обращался к Беларуси по вопросам гуманитарного характера. "Я им говорю: "Пожалуйста". Главное, говорю, накормить людей. Еще только начало было. Оказался прав", - отметил глава государства.

"Наша человеческая позиция. Мы были под санкциями вместе с ними и есть. Мы исходим из комплекса причин и из этого выстроили нашу позицию и наше отношение к Ирану. Человеческое, справедливое", - заявил Александр Лукашенко.

Президент о переговорной повестке с США: Вопросов куча

Глава государства прокомментировал журналистам содержание белорусско-американской переговорной повестки и подтвердил возможность скорого очередного раунда.

"Мы ведем с ними переговоры. Достойно. Выведя за скобки Россию и Китай (отношения Беларуси с этими странами. - Прим. ред.). Это не обсуждается", - заявил Президент.

"Обсуждаем наши двусторонние отношения, начиная от восстановления нормальной работы посольства до освобождения так называемых политзаключенных. Хотя у нас таких статей нет, - сказал глава государства. - И им и здесь говорю: если кто-то попробует повторить 2020 год, а там мы все с вами хлебнули в 2020 году, - реакция будет жесточайшей. Скажу больше: не глядя ни на какие законы. Я буду на это жесточайше реагировать".

Александр Лукашенко подчеркнул, что должен действовать так, как надо. И прежде всего во имя детей и будущих поколений. "Вот и все. Человеческий подход. Исходя из того опыта, к которому вы меня приучили и научили", - отметил он.

Глава государства констатировал, что в переговорах с США звучит вопрос об освобождении заключенных: "Да, они хотят освободить. Я им в шутку сказал: "Ребята, я вас понимаю, вы хотите освободить тех, кого вы когда-то наняли, чтобы нас свергнуть".

"Ну что, мы будем на этом жить и будем друг против друга стоять? Время меняется. Жить-то надо. И вопрос же не во мне. А вопрос в стране", - отметил белорусский лидер.

"Да, педалируют в том числе с подачи наших беглых эту тему политзаключенных. Пожалуйста: 100, 200… Я не знаю, сколько их там человек. У них постоянно цифра эта увеличивается", - заявил Президент.

Он подчеркнул, что из Беларуси таких людей не выгоняют, но они должны соблюдать закон. "Вот, чтобы вы к ним претензий не имели и не дай бог снова не посадили (просят переговорщики. - Прим. ред.). Я говорю: "Посадим. Как только букву закона преступили - как ко всем". А что, министра вчера или позавчера посадили, а на них смотреть будем? Закон для всех един. Нарушил закон - иди. Вот такой откровенный разговор, - сказал Александр Лукашенко. - Остаться хотят - пожалуйста. Но в рамках существующего правового поля".

Лукашенко оценил проведенную в Беларуси проверку ВВС и войск ПВО

Во время общения с журналистами глава государства оценил проведенную в Беларуси проверку ВВС и войск ПВО.

"Я должен обеспечить безопасность своего народа и своего государства. Поэтому мы и проводим эти внеплановые проверки. Вчера поздно вечером доложил Вольфович. Вернулся с полигона - проверяли ВВС и войска ПВО. Неплохо", - сказал Президент.

Александр Лукашенко отметил, что теперь предстоит проверить и технику, которая ориентирована на противодействие беспилотникам. Это, например, комплексы радиоэлектронной борьбы.

"Совершенствуем и военную составляющую. Весна закончится - сделаем соответствующие выводы", - добавил белорусский лидер.

Президент прокомментировал заявления из Украины, что "Орешник" НАТО должно считать законной целью

Президент прокомментировал журналистам заявления из Украины, что развернутый на территории Беларуси ракетный комплекс "Орешник" НАТО должно считать законной целью.

"Это даже не инфоповод. Это глупость самая настоящая, и глупцы об этом говорят. Я не говорю, что мы завтра бахнем этим "Орешником" по Вильнюсу, Варшаве или по Киеву. Упаси господь. Это не наша задача. Нам надо защитить свою страну. А чтобы не бахнул "Орешник", вы к нам не лезьте. Ни с Украины, ни с Польши, ни с Литвы, ни с Латвии. Давайте по-человечески решать вопросы", - сказал Президент.

"Пускай считают законной целью. Они же возмущались, плакали, сейчас притихли - то, что я считаю законной целью для Вооруженных Сил Беларуси. Не угрожаю. Чтобы они опять это не выхватили и не начали, - заметил Александр Лукашенко. - Вы что, думаете, если они законной целью будут считать объекты на территории Беларуси, я буду спать и наблюдать. 70 км могу, 200 км. У нас есть чем достать. Поэтому я бы им советовал не бряцать языком и не вякать. Считают "Орешник" законной целью - пожалуйста".

Глава государства также обратил внимание на то, что "Орешник" - это мобильное оружие. "Десяток ложных целей. То есть выйдет на маршрут 10 машин. Сверху посмотрели - десять "Орешников". А он будет один. Поэтому на любой яд противоядие всегда найдется, - заявил он. - И мы исходим из этого. Да, это чуть-чуть дороже. Спасибо Путину - это лично его помощь. Я его попросил - он сделал. И притом заплатили за это деньги. Спасибо! Но мы купили это оружие. И что, я же не считаю законной целью какую-то украинскую батарею под Киевом. Даже польскую и немецкую. Даже если они на нас нацелены".

"Более того, вчера или позавчера беспилотник упал - ранило нашу женщину. Начали разбираться - украинский. Вы слышали, чтобы я выл, кричал, визжал: "Такие-сякие!"? Хотя имел на это право. И это не в первый раз. Начинаю разбираться, почему упал. Украинцы по нам удар не наносили. Российская установка радиоэлектронной борьбы работает - оглушили этот беспилотник, он полетел не туда, питание закончилось - неуправляемо упал. Война идет рядом. Вот так случилось. Ну да, можем покричать, но что изменится? Ничего", - сказал Президент. Но даже на фоне ближневосточного конфликта не ослабевает внимание к ракетному комплексу "Орешник", размещенному на территории Беларуси. Его присутствие Александр Лукашенко не раз называл ответным шагом на эскалацию в регионе. При этом Беларусь никому не угрожает. "Орешник" - это превентивная мера для защиты, а не нападения. Однако, Киев продолжает нагнетать.

Экономические потери на Ближнем Востоке

Полыхающий Ближний Восток ежедневно приносит новые жертвы. Растут и экономические потери. Война в регионе уже привела к резкому росту цен на нефть, что грозит новым потрясением для мировой экономики. Стоимость голубого топлива на европейских биржах вернулась к отметкам января 2023-го, а в моменте поднималась почти до 120 долларов за баррель. Столько нефть стоила в середине 2022-го. Главным проигравшим в этой ситуации оказался Евросоюз. Но Александр Лукашенко, похоже, считает, что и выигравших тоже не будет.

Президент ни для кого не видит выгод в росте цен на энергоресурсы на фоне войны на Ближнем Востоке

"Рост цен на энергоресурсы к добру не приведет. Никто не выиграет", - уверен белорусский лидер.

Александр Лукашенко пояснил, что, например, для России на первом этапе это может быть выгодно с финансовой точки зрения. Но повышение цен на энергоресурсы глобально в мире приведет к росту стоимости товаров, которые в том числе в больших объемах закупает по импорту и Россия.

По словам Президента, сейчас в конфликте с Ираном относительное затишье: "И вопрос такой: что делать? Трамп говорит: "Да что, мы тут уже разбомбили, нам там делать нечего". Это уже попытка выйти из этой ситуации".

"И Дональд Трамп тут прав. Это самый лучший вариант, - заявил Александр Лукашенко. - Пускай скажут, что они там уже все разбомбили. Но выйти (из войны. - Прим. ред.). Потому что дальше будет хуже".

Глава государства также советует США отпустить схваченного ранее венесуэльского лидера Николаса Мадуро. "Отпустить Мадуро или найти какой-то выход дипломатический. Если надо, мы готовы помочь в этом плане, они нас в это ввязали", - сказал он.

"Рост цен на энергоресурсы к добру не приведет. Это целый клубок. Выгоды здесь не будет. Если у кого-то будет, то это на короткий промежуток времени. А дальше пойдет накручиваться. И инфляция будет раскручиваться, - заявил Президент. - Вы посмотрите, что с долларом творится. Золото стоило недавно две тысячи с копейками, сейчас уже пять с половиной тысяч (долларов США. - Прим. ред.). И люди стараются уйти от доллара".

Кадровые ошибки недопустимы

Кадровая политика - еще одна тема, по которой высказался Александр Лукашенко. Известен щепетильный подход главы государства: к отбору кандидатов на должности управленцев нужно подходить жестко и принципиально. Кадровые ошибки недопустимы. Это особенно актуально в свете продолжающегося курса на перераспределение полномочий.

Президент о перераспределении полномочий: спокойно и без революционных потрясений

Один из вопросов главе государства касался кадровой политики в свете продолжающегося курса на перераспределение полномочий.

Александр Лукашенко подчеркнул, что его требование об обязательном наличии нескольких кандидатур при назначении на важные должности остается в силе. "Должна быть альтернатива. Недавно Администрация (Администрация Президента. - Прим. ред.) предложила мне одну кандидатуру на должность. Я сказал: даже не приходите. Должны быть альтернативные кандидаты, грамотные, способные, - сказал глава государства. - Альтернатива должна быть. И в основном это так. Это определенная конкуренция. И я потом должен сравнивать, взвешивать".

Впрочем, в этом правиле бывают исключения, когда речь заходит об узком круге высоких государственных постов. Например, о кандидатурах на пост руководителя правительства, облисполкома. "Кто бы что ни предлагал, я хорошо знаю людей, которые могут. Это центральное звено, центральные фигуры - губернаторы и премьер-министр", - пояснил Президент.

Что касается процесса перераспределения полномочий на места, который продолжается после принятых изменений в Конституции, Александр Лукашенко отметил: "Все хотели полномочий. Ну берите. А потом они поняли, что есть же и ответственность, если вам загрузили дополнительно полномочия. Ответственность не очень хотят нести. Я им даю полномочия, а они упираются, говорят: не надо, нас это устраивает".