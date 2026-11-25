Президент Беларуси Александр Лукашенко во время интервью французскому журналу Le Point напомнил об исторических связях народов и земель Беларуси, России и Украины.

"Наша государственность (славянских народов. - Прим. БЕЛТА) в древние, средние века - с XI-XII века - пошла оттуда, от Киевской Руси. Это неоспоримый факт, - обратил внимание Александр Лукашенко. - И сегодня говорить о том, что вот эти земли российские издревле были… Когда-то они были российские. Так и российские земли, если глубже посмотреть, были когда-то монголо-татарскими. Помните? Так тогда надо всю Россию отдать кому, Монголии?" В продолжение темы Президент напомнил, что позже, в XVIII-XIX веках, восточные земли Украины были в составе российского государства.

"Путин это прекрасно понимает. Хитрый, умный политик, он прекрасно это понимает, - рассказал Александр Лукашенко. - Я никогда от Путина не слышал, чтобы он отрицал украинский народ. Он даже украинское государство не отрицает. Это внутренняя его убежденность. Он, наоборот, говорит, что мы были и будем вместе. Я тоже такой позиции придерживаюсь".

Глава государства предположил, что Владимир Путин мог оговориться, рассуждая про украинский народ, либо его слова на этот счет были неверно интерпретированы.

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