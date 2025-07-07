Лукашенко: За 20 лет Президентский спортивный клуб успешно реализовал сотни масштабных проектов

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил коллектив Президентского спортивного клуба с 20-летним юбилеем. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.

Глава государства отметил, что это объединение по праву является значимой частью физкультурно-спортивного движения страны. "За два десятилетия при вашем непосредственном участии успешно реализованы сотни масштабных проектов, построены десятки многофункциональных спортивных площадок, - говорится в поздравлении. - Реальную поддержку получили тысячи спортсменов и тренеров. Особо нужно отметить ваш вклад в развитие детского спорта и воспитание подрастающего поколения".

Президент выразил уверенность, что благодаря накопленному опыту и огромному потенциалу коллектива единомышленников Президентский спортивный клуб сделает еще больше для популяризации здорового образа жизни и развития физической культуры и спорта в Беларуси.