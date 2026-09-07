Лукашенко захотел посетить хозяйство, которое курирует Сергеенко

7 сентября состоялся доклад председателя Палаты представителей Игоря Сергеенко Президенту Беларуси. На повестке - результаты предыдущей парламентской сессии и подготовка к новой.

Белорусского лидера интересуют нюансы работы в Витебской области. Руководители обеих палат парламента Наталья Кочанова и Игорь Сергеенко руководят специальной рабочей группой по содействию и контролю за социально-экономическим развитием Витебской области.

Игорь Сергеенко с докладом у Александра Лукашенко

Игорь Сергеенко также является уполномоченным Президента в этом регионе. Он доложил, как обстоят дела в хозяйстве ОАО "Княж" Шарковщинского района, которое было поручено курировать ему лично.

Лукашенко: Наш парламент занимается своим делом

Очередная сессия Палаты представителей начнется 15 сентября. В связи с этим Президент спросил о готовности депутатского корпуса к этой работе, о законопроектах. "Какая нужна помощь, поддержка и прочее? И как работают депутаты, есть ли какие-то к кому-то претензии?" - уточнил он.

"Я так вижу, что в общем парламент работает неплохо. Палата представителей занимается своими делами. Понимаю, что в колее палата в целом, да и депутаты. Каких-то особых настороженностей я не вижу. Как бывший депутат понимаю, что дела идут спокойно и неплохо, - сказал Александр Лукашенко. - Законотворческая работа - тяжелый труд. Он не терпит каких-то всплесков. Наш парламент занимается своим делом. Это моя точка зрения, мое впечатление".

Еще одной важной темой стала ситуация в Витебской области. Глава государства поинтересовался у Игоря Сергеенко, который является уполномоченным Президента в этом регионе, как обстоят дела, какие впечатления складываются по работе области. Отдельно Александр Лукашенко спросил про деятельность сельскохозяйственных предприятий, которые курирует руководство парламента.

"Вы много занимаетесь с Натальей Ивановной Кочановой Витебской областью. Я информирован, что у вас колхоз есть, ответственны вы за это и она тоже. Это очень правильно. Финансово поможете, не поможете - это вопрос не главный. Но то, что вы видите проблему и можете вовремя поднастроить, отрегулировать то, что нужно, - это точно, - обратил внимание Президент. - Для меня этот опыт интересен. Пригласите, я с удовольствием хотел бы побывать в вашем хозяйстве, которое курируете".

Депутаты рассмотрят бюджетно-налоговый пакет на 2027 год

Президент ориентирует депутатов на тщательное рассмотрение бюджетно-налогового пакета на 2027 год. Об этом по итогам доклада главе государства заявил журналистам председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси.

Важно слышать каждого человека и видеть запросы людей. Особое внимание депутаты уделяют работе в избирательных округах.

Игорь Сергеенко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"Блок законопроектов, который мы планируем рассмотреть в ближайшее время, касается кредитно-финансовой, сельскохозяйственной сфер, вопросов промышленной безопасности. Конечно же, важным будет рассмотрение бюджетно-налогового пакета на 2027 год. И сегодня Глава государства особый акцент сделал на тщательном рассмотрении депутатами именно этих законопроектов, которые мы будем рассматривать осенью этого года".

Четвертая сессия откроется 15 сентября

Доклад Президенту Председателя Палаты представителей - это возможность свериться по основным вопросам. Традиционно это происходит накануне начала сессии.

За третью сессию Палаты представителей было принято 78 законов. Они касались укрепления обороноспособности, национальной безопасности, экономики и социальной политики страны. Четвертая сессия откроется 15 сентября.