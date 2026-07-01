Лукашенко: Закрытых тем в сотрудничестве с Индонезией нет

Президент Беларуси Александр Лукашенко находится с официальным визитом в Индонезии. Программой запланированы переговоры с Президентом Индонезии Прабово Субианто в узком и расширенном составах. Особый акцент будет сделан на перспективном развитии отношений в торгово-экономической и инвестсферах.

Закрытых тем в сотрудничестве с Индонезией нет, отметил Александр Лукашенко в ходе встречи с членами правительства Индонезии. Глава государства предложил участникам переговоров посетить нашу страну и лично ознакомиться с возможностями предприятий. Основная задача - избежать излишней бюрократии и форсировать взаимодействие.

Лукашенко на встрече с членами правительства Индонезии

"Я хочу, чтобы вы знали: если мы что-то можем для вас сделать - пожалуйста, мы вас ждем в Беларуси. Посмотрите наши производственные компании, наши предприятия. Если вас что-то заинтересует, считайте, что это все реализуемо. У нас закрытых тем в сотрудничестве с Индонезией нет. Наоборот, мы хотим расширять наше сотрудничество. Поэтому давайте будем договариваться, - заявил белорусский лидер. - Если вы захотите инвестировать в какие-то предприятия, мы рассмотрим любые ваши предложения. Взаимно хотели бы, чтобы без всякой волокиты и задержек решались вопросы, если мы будем создавать здесь предприятия по совместному производству интересующих вас товаров. Возможны любые направления сотрудничества. Вы только говорите, что надо. Еще раз подчеркиваю, чтобы определиться с нашими возможностями, вы посмотрите в Беларуси, на что способна страна".

Росан Перкаса Руслани, министр инвестиций Индонезии:

"Господин Президент для нас большая честь принимать Вас здесь на нашей индонезийской земле. Я хотел бы уверить Вас, что по поручению нашего лидера, Президента Индонезии, нам даны указания укреплять и развивать отношения с Республикой Беларусь во всех возможных сферах".

Создание сборочных производств белорусской техники в Индонезии

Серьезный потенциал в развитии двусторонних отношений существует в сфере промышленной кооперации и создании сборочных производств белорусской техники в Индонезии

Виктор Каранкевич, заместитель премьер-министра Беларуси: "На встрече обсуждались вопросы перспективного инвестиционного сотрудничества, развития между Беларусью и Индонезией. Затрагивались различные сферы и направления деятельности: от сельского хозяйства до промышленной углубленной кооперации. В сельскохозяйственной сфере это не только поставки продуктов питания, но и поставки техники для механизации сельского хозяйства. Поставки техники предусматривает комплексный подход - создание сервисных центров по ее обслуживанию, обучение персонала, кадров, создание сборочных производств. И создание сборочных производств не только в отношении сельскохозяйственной техники, но и в других сферах. Это и грузовая, и карьерная техника. Затрагивались вопросы в сфере здравоохранения, производства медицинских и ветеринарных препаратов как на территории Беларуси, так и на территории Индонезии. И основная задача - максимально большое количество партнеров вовлечь в реализацию этих проектов".

Белорусские вузы открыты для подготовки квалифицированных кадров

Белорусские вузы открыты для сотрудничества в сфере подготовки квалифицированных кадров для модернизации индонезийской экономики. Беларусь интересна Индонезии как высокотехнологичная страна, которая готова предложить свои компетенции по целому ряду направлений.

"Мы очень благодарны Президенту Республики Беларусь за то, что он предложил не только пути по улучшению экономики нашей страны, но и по улучшению человеческого капитала Индонезии. Потому что для нас одной из ключевых целей является вопрос, каким образом мы можем использовать наши человеческие ресурсы, как сделать наши человеческие ресурсы более конкурентоспособными, как их улучшить. Как раз этот вопрос был поднят в том числе на нашей встрече, за что мы очень благодарны белорусской стороне", - подчеркнул министр инвестиций Индонезии.