Президент Беларуси заслушал доклад главы МЧС

Президент Беларуси Александр Лукашенко 7 сентября заслушал доклад министра по чрезвычайным ситуациям Вадима Синявского.

Глава государства был подробно проинформирован о последствиях сильного ветра, который отмечался по территории республики 5-6 сентября. Было отмечено, что стихия не стала причиной серьезных проблем.

Около 280 населенных пунктов столкнулись с перебоями электроснабжения, в течение суток энергетики полностью его восстановили. Также сильный ветер привел к падению деревьев, для их своевременной уборки подключались подразделения МЧС. В Минске при падении каркасной палатки пострадали три ребенка, им оказана вся необходимая помощь.

По итогам доклада Вадим Синявский ответил на вопросы журналистов.

Министр МЧС Вадим Синявский

Министр проинформировал Президента о том, что за прошедшую неделю никаких серьезных и масштабных проблем не было, однако фиксировались отдельные происшествия в связи с сильным ветром 5-6 сентября в ряде регионов и Минске.

Так, ветер привел к отключениям электроснабжения в 279 населенных пунктах. Благодаря оперативным действиям энергетиков в течение суток были выполнены все задачи по возобновлению электроснабжения.

В Минске пострадали три ребенка в результате падения каркасной палатки во время мероприятия в парке им. М. Горького. Детям была оказана своевременная помощь, госпитализации не потребовалась, все отпущены домой.

Были также зафиксированы факты падения деревьев, по всей стране повреждены пять автомобилей.

"Было обращено внимание на способность должным образом прогнозировать чрезвычайные последствия, обеспечить готовность сил и средств, в первую очередь МЧС, по реагированию. Я доложил Президенту о том, как мы обеспечиваем эти мероприятия, - поделился Вадим Синявский подробностями доклада. - Своевременное оповещение позволяет людям принимать меры по минимизации последствий непогоды и поблагодарил СМИ за содействие в этой работе".

Александр Лукашенко во время доклада актуализировал задачи, касающиеся не только борьбы с последствиями непогоды, но и своевременного ее прогнозирования для минимизации возможного ущерба. Внимание также было уделено взаимодействию МЧС со всеми заинтересованными ведомствами для выполнения задач по борьбе со стихией.

В настоящее время МЧС ведет подготовку к осенне-зимнему периоду. Температура будет снижаться, что приведет к использованию отопительных приборов в частных домах. В связи с возможным ростом числа пожаров в жилищном фонде спасательное ведомство проводит комплекс профилактических мер.