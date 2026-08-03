Лукашенко заслушал доклад Караева о ликвидации последствий непогоды и ходе уборочной на Гродненщине

О ликвидации последствий непогоды, которая обрушилась на областной центр 1 августа, шла речь с председателем Гродненского облисполкома. 3 августа Президент Беларуси Александр Лукашенко заслушал доклад Юрия Караева.

Стихия нанесла урон не только городской инфраструктуре, но и посевам в регионе. Александр Лукашенко детально поинтересовался масштабами ущерба и мерами по устранению последствий. Как было доложено главе государства, к работе привлечены сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям, лесных хозяйств и других служб.

Юрий Караев, председатель Гродненского облисполкома:

"Очень оперативно сработали все аварийные службы. Мэр города Андрей Хмель сам на ногах с вечера, как и все его заместители. Очень много звонков на 115, на столько сообщений никакая телефонная служба не рассчитана. У нас люди очень сознательные, понимают, какая сразу нагрузка обрушилась, они благодарили за оперативное устранение, но в том числе жаловались, что на 115 не дозвониться. Мы сегодня на планерке для себя такие уроки-выводы сделали, что вместе с аварийщиками надо поднимать по тревоге, мобилизовать и увеличивать количество тех, кто будет принимать звонки".

По словам председателя Гродненского облисполкома, ураган, прошедший неделю назад в приграничных районах, затронул Вороново и Щучинский район: повреждено 4 тыс. га посевов и около 145 домов. Страховщики оперативно приступили к оценке ущерба, а все службы работали сообща. Юрий Караев отметил, что регион справляется с такими явлениями, несмотря на их учащение, и доложил Президенту о деталях происшествия.

Вторая основная тема доклада - ход уборочной в Гродненской области, темпы полевых работ и их особенности в отдельных районах. В частности, особо интересовала Президента ситуация на севере области. Как было доложено, погодные условия вносят определенные коррективы в уборку урожая в северных районах, в связи с чем требуется определенный подход к полевым работам.

Караев: В Гродненском регионе уже убрано 50 % площадей

"Мы уже сегодня подошли к экватору уборки: если с рапсом считать, то мы 50 % преодолели. У нас на днях скоро будет 1-й миллион. У нас уже есть немало тысячников, а недавно награждали двухтысячника-комбайнера. Очень хорошие люди наши ребята. Стараюсь к ним ко всем выезжать. Это люди труда, которые заряжены на результат. У нас немного отстают северные районы по причине, в первую очередь, погодных условий. Вы сами видите, там пока еще не было ни дня без дождя, а чтобы убирать качественно и экономно, нужно дождаться хорошей влажности", - поделился Юрий Караев.

Еще один вопрос - перспективы и тенденции в развитии областного туризма. В I полугодии 2026 года в Гродненской области наблюдался заметный рост турпотока, при этом значительная часть гостей возвращалась в регион повторно.

Речь шла и о реконструкции территории городского поселка Мир в связи с предстоящим в будущем году 500-летием одной из главных достопримечательностей области - Мирского замка. Кроме того, среди вопросов доклада были планы по возобновлению работы аэропорта Гродно.

Подробнее о ликвидации последствий урагана в Гродно и Вороновском районе, ходе уборочной в регионе, развитии туризма и планах по возобновлению работы аэропорта Гродно, смотрите в проекте "Актуальное интервью".