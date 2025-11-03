Лукашенко заслушал доклад Турчина о ближайшем визите правительственной делегации в Казахстан

"Казахстан для нас - это надежный друг и партнер, один из самых ключевых партнеров. И мы всегда подставляли друг другу плечо. В сложных ситуациях всегда находили развязки, если возникали спорные моменты. Поэтому я уверен, что и предстоящий визит пройдет именно в таком конструктивном ключе, - сказал премьер-министр. - Повестка очень обширная. Сегодня это и цифра, и машиностроение, и поставки нашего продовольствия. То есть широкий спектр вопросов, которые нам необходимо обсудить. Ежегодно растет наш товарооборот. Он демонстрирует рост и в этом году. Поэтому мы настроены, чтобы эти тенденции только усиливались, и правительство сделает все, чтобы это получилось".