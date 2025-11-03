3.68 BYN
Лукашенко заслушал доклад Турчина о ближайшем визите правительственной делегации в Казахстан
Президент Беларуси Александр Лукашенко 3 ноября заслушал доклад премьер-министра Александра Турчина.
Основной темой доклада была повестка предстоящего визита белорусской правительственной делегации в Казахстан. Обсуждены основные актуальные вопросы и перспективные направления белорусско-казахстанского сотрудничества, о которых пойдет речь на переговорах.
Тематика сотрудничества с Казахстаном также обсуждалась 29 октября в ходе телефонного разговора Александра Лукашенко с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Главы государств договорились, что правительственная делегация Беларуси в ближайшее время совершит визит в Казахстан и внесет конкретные предложения по углублению сотрудничества.
"Казахстан для нас - это надежный друг и партнер, один из самых ключевых партнеров. И мы всегда подставляли друг другу плечо. В сложных ситуациях всегда находили развязки, если возникали спорные моменты. Поэтому я уверен, что и предстоящий визит пройдет именно в таком конструктивном ключе, - сказал премьер-министр. - Повестка очень обширная. Сегодня это и цифра, и машиностроение, и поставки нашего продовольствия. То есть широкий спектр вопросов, которые нам необходимо обсудить. Ежегодно растет наш товарооборот. Он демонстрирует рост и в этом году. Поэтому мы настроены, чтобы эти тенденции только усиливались, и правительство сделает все, чтобы это получилось".
Глава правительства отметил, что в состав делегации Беларуси входят не только представители госорганов, но и бизнес-кругов, которым необходимо с казахстанскими партнерами совершенствовать дальнейшее развитие взаимных проектов.
Кроме того, премьер-министр доложил главе государства и о работе по ряду иных важных и актуальных вопросов.