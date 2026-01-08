Лукашенко заверил, что в Беларуси невозможен "вариант Венесуэлы"

"Вы помните в прошлом году заседание Совета безопасности Беларуси, где мы распределили роли на случай, "а что если не будет Президента". Слушайте, как в воду смотрели. Поэтому вариант Венесуэлы в Беларуси нереален. Даже если это произойдет, у нас все на этот случай предусмотрено", - заявил белорусский лидер.

"Чтобы этого не случилось, мы - элита, общество, прежде всего идя впереди, должны видеть и знать свое место. Каждый на своем месте должен сделать максимум. Каждый. Какие бы у нас ни были диктатура и авторитаризм, это каждого не заставишь сделать. Поэтому мы с вами обречены быть впереди в этом безумном, бушующем мире. Если будем это осознавать, у нас с вами все получится", - подчеркнул Александр Лукашенко.