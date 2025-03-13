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Лукашенко заявил, что Беларуси и России нужен технологический прорыв во имя будущего наших стран
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Лукашенко заявил, что Беларуси и России нужен технологический прорыв во имя будущего наших странnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/cbea0384-ac84-418e-8d91-f65fff7fbad4/conversions/7d0e9090-f061-4560-84f1-10146d5681fc-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/cbea0384-ac84-418e-8d91-f65fff7fbad4/conversions/7d0e9090-f061-4560-84f1-10146d5681fc-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/cbea0384-ac84-418e-8d91-f65fff7fbad4/conversions/7d0e9090-f061-4560-84f1-10146d5681fc-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/cbea0384-ac84-418e-8d91-f65fff7fbad4/conversions/7d0e9090-f061-4560-84f1-10146d5681fc-xl-___webp_1920.webp 1920w
Беларуси и России нужен технологический прорыв. Это Президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркнул по итогам официальных переговоров с Президентом России Владимиром Путиным.
"Вместе с Президентом России думаем уже не только о восстановительном росте и импортозамещении, но и об опережающем развитии. Беларуси и России нужен технологический прорыв во имя будущего наших стран и народов. Все необходимое для этого у нас есть", - уверен Президент.
От отметил, что направления движения в этом плане также известны: искусственный интеллект, квантовые и биотехнологии, микроэлектроника, робототехника, новые материалы, термоядерный синтез, производство беспилотных летательных аппаратов и многое другое.