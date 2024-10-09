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Лукашенко рассматривает высшую российскую награду как признание заслуг всего белорусского народа
Россия для Беларуси всегда была и будет больше, чем соседнее государство. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в ответном слове на церемонии вручения Президентом России Владимиром Путиным ордена Святого апостола Андрея Первозванного, сообщает БЕЛТА.
"Так сложилось в моей судьбе, да и в судьбе всех президентов, и Владимира Владимировича, что мы с ним наград своей страны не имеем, потому что по Конституции сами вручаем эти награды, себе присвоить не можем", - отметил Александр Лукашенко.
Глава государства подчеркнул, что между Беларусью и Россией, в том числе и между их лидерами, сложились как никогда раньше очень добрые, тесные и дружеские отношения. "Тесные отношения между нашими народами, между нашими государствами и особые, личные отношения между двумя президентами. Я этим очень дорожу. Слава богу, что мы вышли на такой уровень отношений", - сказал белорусский лидер.
"Благодарю за эту высокую награду. Рассматриваю ее как признание заслуг всего белорусского народа, последовательно укрепляющего единство с братской Россией. Для нашей страны Россия всегда была и будет больше, чем соседнее государство", - подчеркнул Александр Лукашенко.
Он обратил внимание, что у белорусов и россиян одни исторические корни, традиции и ценности, которые переплетены бесконечным числом обычных человеческих отношений. "И вообще мы, белорусы, украинцы, россияне, произрастаем от одного корня. Наше древо происходит от одного корня", - добавил Президент.
"Наше главное достижение в том, что мы сохранили наш базис. И сегодня он лежит в основе огромного потенциала нашего сотрудничества. То есть у нас есть тот фундамент, на котором мы можем выстраивать еще более глубокие отношения между нашими государствами. За последние годы мы сумели значительно укрепить экономические, культурные и духовные связи, которые предки налаживали столетиями", - заметил Александр Лукашенко.
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