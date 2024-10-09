Лукашенко рассматривает высшую российскую награду как признание заслуг всего белорусского народа

Россия для Беларуси всегда была и будет больше, чем соседнее государство. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в ответном слове на церемонии вручения Президентом России Владимиром Путиным ордена Святого апостола Андрея Первозванного, сообщает БЕЛТА.

"Так сложилось в моей судьбе, да и в судьбе всех президентов, и Владимира Владимировича, что мы с ним наград своей страны не имеем, потому что по Конституции сами вручаем эти награды, себе присвоить не можем", - отметил Александр Лукашенко.

Глава государства подчеркнул, что между Беларусью и Россией, в том числе и между их лидерами, сложились как никогда раньше очень добрые, тесные и дружеские отношения. "Тесные отношения между нашими народами, между нашими государствами и особые, личные отношения между двумя президентами. Я этим очень дорожу. Слава богу, что мы вышли на такой уровень отношений", - сказал белорусский лидер.

"Благодарю за эту высокую награду. Рассматриваю ее как признание заслуг всего белорусского народа, последовательно укрепляющего единство с братской Россией. Для нашей страны Россия всегда была и будет больше, чем соседнее государство", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Он обратил внимание, что у белорусов и россиян одни исторические корни, традиции и ценности, которые переплетены бесконечным числом обычных человеческих отношений. "И вообще мы, белорусы, украинцы, россияне, произрастаем от одного корня. Наше древо происходит от одного корня", - добавил Президент.