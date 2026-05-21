Лукашенко заявил, что доволен итогами совместной с Россией тренировки ядерных сил
Президент Беларуси Александр Лукашенко доволен итогами совместной с Россией тренировки ядерных сил. Об этом он заявил журналистам, сообщает БЕЛТА.
"Организационная часть прошла без всяких сбоев. Разумно, толково, организованно. Все прошло организационно хорошо", - сказал глава государства.
Президент Беларуси отметил, что еще прошлой зимой условился с Президентом России Владимиром Путиным, что они примут участие в тренировках ядерных сил ориентировочно в конце мая. Речь шла как об оружии, размещенном на территории Беларуси, так и о российской ядерной триаде. "Это давно запланированное мероприятие. Мы не отступили ни на сутки от этих сроков. И Президент России, несмотря на то, что поздно вечером или ночью вернулся из Китая, участвовал в этих тренировках, потому что так было условлено", - подчеркнул белорусский лидер.
Александр Лукашенко обратил внимание и на масштаб тренировки. По его словам, в ней были задействованы тысячи человек и большое количество техники.
Что касается результатов пусков на территории России с участием белорусских военнослужащих, полученные результаты свидетельствуют о метком попадании по целям. Глава государства также отметил, что удары наносились из ракетных комплексов "Искандер" российского производства. "Попали в копейку. Очень точное было поражение. Это говорит о том, что наши ребята очень быстро освоили эти перспективные комплексы и умеют с ними работать", - заявил Александр Лукашенко.
В этой связи Президент высказался о развитии такого направления, как ракетостроение на примере отечественной реактивной системы залпового огня "Полонез". "Мы совершенствуем наши "Полонезы". Хотя совсем недавно, вроде бы, мы взяли их на вооружение. Произвели у себя к настоящему времени эти комплексы и совершенствуем ту ракету, которую мы когда-то создавали с нашими друзьями из Китайской Народной Республики. Работы идут как с Китаем, так и с Россией", - заявил он.
Глава государства отдельно остановился на условиях хранения самого передового оружия: "Были и российские генералы, которые с завистью смотрели на то, как мы храним не только боеприпасы, но и наши пусковые установки, которые поступили к нам из Российской Федерации".