Лукашенко заявил, что проверка готовности Вооруженных Сил будет проходить до весны

Проверка готовности в Вооруженных Силах будет проходить до весны. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на совещании по вопросам создания образовательного центра по подготовке кадров перспективных направлений, сообщает БЕЛТА.

Глава государства, говоря о развитии технологий, обратил внимание, что в настоящее время от беспилотных летательных аппаратов просто сходят с ума: "Целые заводы, фабрики штампуют. И не только украинцы и россияне, которые сегодня с их помощью воюют. И они довольно эффективно воюют".