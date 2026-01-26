3.74 BYN
Лукашенко заявил, что проверка готовности Вооруженных Сил будет проходить до весны
Автор:Редакция news.by
Проверка готовности в Вооруженных Силах будет проходить до весны. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на совещании по вопросам создания образовательного центра по подготовке кадров перспективных направлений, сообщает БЕЛТА.
Глава государства, говоря о развитии технологий, обратил внимание, что в настоящее время от беспилотных летательных аппаратов просто сходят с ума: "Целые заводы, фабрики штампуют. И не только украинцы и россияне, которые сегодня с их помощью воюют. И они довольно эффективно воюют".
В этой связи Президент напомнил, что проводит проверку Вооруженных Сил: "Она будет проходить в этих серьезных условиях до весны".