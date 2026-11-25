Президент Беларуси Александр Лукашенко ответил в интервью французскому журналу Le Point, что мешает Владимиру Зеленскому завершить войну и не допустить эскалации.

Александр Лукашенко подчеркнул, что Владимир Зеленский, будучи руководителем страны, должен был предпринимать все усилия, чтобы как можно быстрее прекратить войну. Однако в сложившейся ситуации не все зависит только от него лично.

"Надо, чтобы он имел самостоятельность и независимость определенную, - обратил внимание белорусский лидер. - Вы (страны Евросоюза, включая Францию. - Прим. news.by) управляете сегодня Зеленским. Вы не хотите, с моей точки зрения, закончить эту войну, не допустить эскалации. Это самое опасное для европейцев и для нас в том числе. Эскалация - это катастрофа".

Президент убежден в необходимости возобновления переговоров для скорейшего урегулирования конфликта в Украине. Для этого можно вновь задействовать потенциал Минска по организации переговорного процесса. "Надо было отбросить все нюансы, приехать сюда, где это было, назвать "Минск-три… пять" или как… Вернуться к этому разговору", - сказал глава государства.